27 mar. 2026

Capacitación deportiva al corazón del Chaco paraguayo

Exitosa capacitación deportiva en Boquerón reunió a profesionales y estudiantes en la ciudad de Filadelfia, Departamento de Boquerón.

Marzo 27, 2026 04:52 p. m. • 
Por Redacción D10
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Exitosa capacitación deportiva en Boquerón reunió a profesionales y estudiantes en la ciudad de Filadelfia.

Foto: Gentileza

Dos intensas jornadas teórico prácticas permitieron la actualización y el fortalecimiento de conocimientos en dos áreas: las reglas de juego del fútbol de campo y la técnica, táctica y reglamentación del Futsal FIFA.

Más de 100 profesores de educación física, árbitros, técnicos deportivos, estudiantes de carreras técnicas y dirigentes deportivos de todo el Departamento de Boquerón pudieron compartir un espacio de desarrollo de capacidades impulsado por la SND, a través de su Dirección de Ciencias del Deporte.

El Lic. Mario Díaz de Vivar tuvo a su cargo la actualización de reglas de juego del fútbol de campo, brindando herramientas fundamentales para la correcta interpretación y aplicación de las normativas vigentes. Por su parte, el Lic. Virgilio Ramón Benítez C. abordó la técnica, táctica y reglas del Futsal FIFA, destacando aspectos esenciales para el desarrollo de este deporte en constante crecimiento.

Teniendo en cuenta que el encuentro desarrolló componentes prácticos y teóricos, las actividades se llevaron a cabo en diferentes escenarios: la parte teórica se desarrolló en el Salón Externo de la Gobernación de Boquerón y las actividades de Futsal FIFA se realizaron en el Polideportivo del Colegio Departamental de Boquerón.

La capacitación también dejó sensaciones muy positivas por parte de los participantes. Claudia González, oriunda del Chaco y residente en Mariscal Estigarribia, profesora de Educación Física del Colegio Nacional Mariscal Estigarribia y árbitra de fútbol de campo, destacó: “Esta capacitación fue muy importante para mí, ya que soy profesional en el ámbito deportivo y siempre busco seguir sumando conocimientos a lo que ya tenía”.

Por su parte, Marcial Mendoza, proveniente de Campo Aceval y profesor de fútbol de campo, señaló: “Llegué hasta acá para capacitarme y actualizar mis conocimientos, ya que el fútbol está en constante cambio. Es fundamental para todo profesional saber con claridad lo que está haciendo”.

También Griselda Germán, entrenadora del Club 1° de Mayo en la categoría femenina de la comunidad de Cacique Mayeto, expresó: “Antes que nada, quiero agradecer a la Secretaría Nacional de Deportes por esta oportunidad. La capacitación fue muy buena y contar con profesionales como el profesor Virgilio y Mario Díaz de Vivar es muy importante para todos los que estamos en este camino”.

Redacción D10
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