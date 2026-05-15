15 may. 2026
Copa del Mundo

Bélgica convoca a Fernández-Pardo y Axel Witsel para el Mundial

El delantero hispanoitaliano criado en Bélgica Matías Fernández-Pardo figura en la lista de 26 convocados para el Mundial anunciada este jueves por el seleccionador de los Diablos Rojos, Rudi García, junto a referentes como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel y Jérémy Doku.

Mayo 15, 2026 12:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Bélgica

Esta es la lista de Bélgica.

Foto: Gentileza - Bélgica

El futbolista, de 21 años, decidió esta misma semana representar a Bélgica con la selección absoluta tras haber “reflexionado largamente estos últimos meses sobre su futuro internacional”, y la FIFA ha validado la decisión del jugador, que ya había militado como belga en las categorías inferiores.

Fernández-Pardo había sido convocado hasta en cuatro ocasiones con la selección española sub 21 en los últimos meses, pero no llegó a acudir a la llamada de Santi Denia.

“La importancia de Matías es que juega y juega a menudo, que marca y que tiene confianza”, dijo Garcia en rueda de prensa.

El técnico francés valoró que el ariete del Lille, que solía jugar como extremo pero que esta temporada ha caído hacia el centro del ataque, ha “rendido como nueve”, con ocho goles y cinco asistencias.

“Tiene mucho progreso que hacer porque es joven, pero es un devorador de espacio”, apuntó Garcia.

El seleccionador evitó definir si su nuevo delantero será titular en el Mundial, ocupando el puesto que tradicionalmente ha sido para Romelu Lukaku, que es el máximo goleador histórico de la selección pero tiene 32 años, sale de una lesión y no ha jugado más de 20 minutos seguidos esta temporada.

“Lo importante es tener elección”, dijo el francés, quien recordó que Lukaku sólo ha participado en el 25 % de los partidos de clasificación y dijo que el objetivo el atacante del Nápoles es llevarle “a la mejor forma que pueda alcanzar” en un torneo que arranca el 11 de junio y termina el 19 de julio.

“Sólo hay un Romelu Lukaku en el ‘planeta fútbol’, con su estilo. Nadie puede igualar su rendimiento”, agregó el seleccionador, quien mostró confianza en que el ariete pueda recuperarse completamente de sus molestias físicas y “postular a ayudar al equipo”.

Equilibrio y convivencia

El técnico de los Diablos Rojos, que dirigirá a Bélgica por primera vez en la fase final de un gran torneo, explicó que entre sus criterios para configurar la lista en general ha pesado la idea de mantener “la noción de grupo” que logró la clasificación.

“He buscado equilibrio entre la experiencia y la juventud, también a nivel de puestos, poder doblar todos los puestos, que es una evidencia, pero también tener una tercera opción en cada puesto, jugadores que permiten cambiar el sistema de juego dentro de un partido”, dijo.

Garcia también subrayó la importancia de configurar una lista que permita una buena convivencia porque “en un grupo de 26 hay algunos que jugarán más que otros, algunos igual que no juegan...”, tras anunciar una convocatoria con tres porteros, nueve defensas, seis centrocampistas y ocho delanteros, con Youri Tielemans como capitán.

En ese sentido, destacó la “calidad del grupo, su unión, su resiliencia, su solidaridad” en los “momentos difíciles”, dijo Garcia de cara al torneo de Estados Unidos, México y Canadá.

Bélgica, selección tapada

El seleccionador belga evitó fijar un objetivo concreto en el torneo y dijo que “hay que separar el objetivo de la ambición.

“La ambición no tiene límite (...). El objetivo, no hay que mentir tampoco.... recuerdo que en 2022 en Catar Bélgica no pasó la fase de grupos. Intentemos pasar la fase de grupos y luego ya veremos”, señaló.

“Hay equipos mejores que nosotros porque nosotros no somos favoritos, somos ‘outsiders’”, afirmó.

Bélgica, que tendrá que entregar la lista definitiva a la FIFA el 1 de junio, competirá en el Grupo G del Mundial que se disputa del 11 de junio al 19 de julio. Sus rivales serán Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Antes, los Diablos Rojos disputarán sendos amistosos contra Croacia en Rijeka el 2 de junio y contra Túnez en Bruselas el 6 de junio, justo antes de volar a Seattle (EE.UU.) para preparar el estreno mundialista de los Diablos Rojos frente a Egipto el 15 de junio, para enfrentarse después contra Irán (21 de junio) y Nueva Zelanda (27 de junio).

- Lista completa:

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo/FRA).

Defensas: Timothy Castagne (Fulham/ING), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion/ING), Thomas Meunier, Arthur Theate, Zeno Debast, Nathan Ngoy, Koni De Winter, Brandon Mechele, Joaquin Seys.

Centrocampistas: Youri Tielemans (Aston Villa/ING), Amadou Onana (Aston Villa/ING), Nicolas Raskin (Glasgow Rangers/ESC), Hans Vanaken (Brujas), Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA), Axel Witsel (Girona/ESP).

Delanteros: Leandro Trossard (Arsenal/ING), Jérémy Doku (Manchester City/ING), Alexis Saelemaekers (AC Milán/ITA), Dodi Lukebakio (Benfica/POR), Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Romelu Lukaku (Nápoles/ITA), Diego Moreira (Estrasburgo/FRA), Matías Fernández-Pardo (Lille/FRA).

Mundial FIFA 2026 Bélgica
Redacción D10
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