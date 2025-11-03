03 nov. 2025
Torneo Clausura

Cambio de escenario para el juego entre Trinidense y Cerro Porteño

El compromiso que está programado para el domingo 9 de noviembre, a las 18:00, se disputará en La Huerta del Club Libertad.

Noviembre 03, 2025 05:52 p. m. • 
Por Redacción D10
IMG-20250131-WA0122.jpg

Libertad prestó su cancha a Sportivo Trinidense para el juego contra el Ciclón.

Foto: Gentileza

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) confirmó el cambio de escenario para el compromiso entre Sportivo Trinidense y Cerro Porteño, correspondiente a la fecha 20 del torneo Clausura 2025.

En principio el duelo programado para el domingo 9 de noviembre, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá, pero pasará a La Huerta de Libertad, en el mismo horario (18:00).

La Huerta, que esta temporada fue ampliada en capacidad, tendrá mayor espacio para el encuentro que puede marcar el rumbo del torneo.

Con la atención centrada en la definición del campeonato, la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol decidió programar la jornada 20 del Clausura 2025. Tanto Cerro Porteño como Guaraní tendrán que jugar sus partidos de forma simultánea.

Cerro Porteño Sportivo Trinidense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Olimpia Libertad
Torneo Clausura
Libertad vs Olimpia: Paso a Paso
Una nueva edición del “Clásico Blanco y Negro” marca la jornada del sábado en el Clausura 2025. Seguí el paso a paso en D10.
Noviembre 01, 2025 07:34 p. m.
 · 
Redacción D10
G4sucIYXIAAwmrT.jpeg
Torneo Clausura
Con la pólvora mojada
Nacional y Sportivo Trinidense igualaron este sábado en el duelo de la fecha 19 del torneo Clausura 2025.
Noviembre 01, 2025 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Tembetary.jfif
Torneo Clausura
Tembetary sorprende al “2" en La Terraza
El Gallo Norteño cayó en casa por la mínima (1-0) ante el descendido Tembetary. El único tanto llegó en la primera fracción por intermedio de Paul Charpentier, de penal.
Octubre 31, 2025 09:59 p. m.
 · 
Redacción D10
2 DE MAYO VS TEMBETARY_63914327.jpg
Torneo Clausura
El Gallo Norteño recibe en La Terraza al golpeado Rojiverde
El Sportivo 2 de Mayo buscará confirmar su recuperación en el Torneo Clausura, en la continuidad de la fecha 19 de la competencia, contra Atlético Tembetary, desde las 20:00.
Octubre 31, 2025 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
GENERAL CABALLERO VS RECOLETA_63914336.jpg
Torneo Clausura
El descendido General enfrenta con sabor a revancha al Canario
General Caballero de Juan León Mallorquín se enfrentará esta tarde (17:30) a Recoleta FC, en el arranque de la fecha 19 del Clausura 2025.

Octubre 31, 2025 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
GxcaIsvXcAAin9Y.jpeg
Torneo Clausura
El elegido para pitar Cerro Porteño vs. Guaraní
Se dieron a conocer los árbitros de la fecha 19 del torneo Clausura donde resalta el partidazo entre escolta y puntero; Cerro Porteño vs. Guaraní.
Octubre 30, 2025 03:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más