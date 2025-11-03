Cambio de escenario para el juego entre Trinidense y Cerro Porteño

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) confirmó el cambio de escenario para el compromiso entre Sportivo Trinidense y Cerro Porteño, correspondiente a la fecha 20 del torneo Clausura 2025.

En principio el duelo programado para el domingo 9 de noviembre, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá, pero pasará a La Huerta de Libertad, en el mismo horario (18:00).

La Huerta, que esta temporada fue ampliada en capacidad, tendrá mayor espacio para el encuentro que puede marcar el rumbo del torneo.

Con la atención centrada en la definición del campeonato, la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol decidió programar la jornada 20 del Clausura 2025. Tanto Cerro Porteño como Guaraní tendrán que jugar sus partidos de forma simultánea.