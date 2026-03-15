15 mar. 2026
Fútbol Internacional

Bruno Fernandes guía al United a la Champions

No marcó, pero no le hizo falta para ser el mejor del partido y solidificar su estatus como el mejor futbolista de este equipo. Bruno Fernandes repartió dos asistencias para amargar al Aston Villa de Unai Emer y acercar al Manchester United a la Champions League.

Marzo 15, 2026 01:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Manchester United

El Manchester United ganó este domingo.

Foto: Gentileza - Premier League

El portugués, con sus dos pases de gol, ya lleva 16 en esta Premier League, convirtiéndose en el jugador del Manchester United que más asistencias ha dado en una sola liga superando a David Beckham. El récord total está en 22 y no queda lejos con ocho jornadas por delante. Sobre todo si Bruno continúa a este nivel.

Después de una primera parte plomiza en la que el momento de gran brillantez fue una buena parada abajo de El ‘Dibu Martínez a Amad Diallo, la segunda despertó con un córner que Bruno cerró para el remate de cabeza en el primer palo de Casemiro.

El brasileño, receptor de cinco pases de gol de Bruno esta temporada, es el futbolista con más tantos a balón parado de esta Premier. Se llevó el dedo al escudo y lo celebró con una grada de Old Trafford que disfruta de sus últimos partidos con él. Decidió no renovar y en verano se marchará a un nuevo destino.

El gol relajó al United, que poco tiempo después recibió el merecido empate del Villa, en un centro raso de Lucas Digne que Ross Barkley de primeras mandó a la red. Hubo una pequeña intervención del VAR por si había fuera de juego de Onana, pero el gol subió al marcador y obligó a los de Michael Carrick a espabilar.

La respuesta volvió a llevar el nombre de Bruno Fernandes. El portugués lanzó a la carrera a Matheus Cunha, que se coló entre los centrales y batió con facilidad al ‘Dibu’. Cunha lo celebró bailando en la línea de fondo y el United aceleró a por un triunfo que selló Benjamin Sesko desde el banquillo.

El esloveno, sustituto de un poco acertado Brian Mbeumo, conectó a la media vuelta un disparo que tocó en un defensa del Villa y con el 3-1 y su novena diana en esta Premier cerró el capítulo de este encuentro.

Los ‘Red Devils’ aprovechan el pinchazo del Chelsea y el duelo directo contra el Aston Villa para afianzarse en la tercera plaza con 54 puntos, a siete del Manchester City y con un colchón de tres unidades respecto al Villa y de seis con el Chelsea, que es quinto. Con solo la Premier entre ceja y ceja, los de Carrick, que ha ganado siete de sus primeros nueve partidos en el banquillo, la clasificación a la Champions del año que viene ya no es una quimera para este United.

- Ficha técnica:

3 - Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro (Ugarte, m.90), Mainoo, Fernandes; Diallo, Cunha y Mbeumo (Sesko, m.75).

1 - Aston Villa: Martínez; Bogarde, Konsa, Mings, Digne (Maatsen, m.82); Barkley (Douglas Luiz, m.82), Onana, Rogers; McGinn (Bailey, m.61), Buendía (García, m.86) y Watkins (Abraham, m.61).

Goles: 1-0. Casemiro, m.52, 1-1. Barkley, m.64, 2-1. Cunha, m.71 y 3-1. Sesko, m.81.

Árbitro: Anthony Taylor amonestó a Casemiro (m.60), Yoro (m.72) y Maguire (m.96) por parte del Manchester United y a Watkins (m.41) y Buendía (m.69) por parte del Aston Villa.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de la Premier League disputado en Old Trafford (Mánchester).

Manchester United Premier League Aston Villa
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