05 may. 2026
Fútbol Internacional

Los clubes con más títulos de liga en todo el mundo

Tras la estrella 48 de Olimpia, así quedó el ranking de equipos con más ligas ganadas en la historia del fútbol mundial.

Mayo 05, 2026 12:13 p. m.
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El Decano festeja una nueva estrella en el fútbol paraguayo.

Foto: Renato Delgado - Última Hora

El club Olimpia alcanzó su título liguero número 48 en el fútbol paraguayo tras empatar el pasado domingo 1-1 ante Sportivo Ameliano en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 19 del Torneo Apertura 2026.

Con esta conquista, el Rey de Copas se mantiene en los primeros lugares del ranking de clubes con más ligas ganadas en la historia del fútbol mundial.

Igualó al Olympiacos de Grecia, también con 48 estrellas, y tiene por delante a cinco equipos, entre ellos a los uruguayos Peñarol y Nacional.

Lista de los equipos con más títulos de liga en el mundo

  • Linfield (Irlanda del Norte): 57 títulos
  • Rangers (Escocia): 55 títulos
  • Celtic (Escocia): 55 títulos
  • Peñarol (Uruguay): 54 títulos
  • Nacional (Uruguay): 50 títulos
  • Olympiacos (Grecia): 48 títulos
  • Olimpia (Paraguay): 48 títulos
  • Al Ahly (Egipto): 45 títulos

Olimpia fue fundado un viernes 25 de julio de 1902 y su primer título llegó recién el 1 de septiembre de 1912. Desde 1927 ostenta el récord de club con más campeonatos ganados en el fútbol paraguayo.

Fue el primer tricampeón, obtuvo dos de ellos (1927, 1928 y 1929) y (1936, 1937 y 1938), fue el primer club en ser tetracampeón 1956-59; el primer pentacampeón (1956-60) y el primer hexacampeón (1978-1983).

Además de los 8 títulos internacionales (3 Copa Libertadores (1979, 1990 y 2002), 1 Supercopa (1990), 2 Recopa (1991 y 2003), 1 Copa Interamericana (1980) y 1 Copa Intercontinental (1979)).

Olimpia Fútbol Peñarol
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