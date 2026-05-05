Los clubes con más títulos de liga en todo el mundo

El club Olimpia alcanzó su título liguero número 48 en el fútbol paraguayo tras empatar el pasado domingo 1-1 ante Sportivo Ameliano en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 19 del Torneo Apertura 2026.

Con esta conquista, el Rey de Copas se mantiene en los primeros lugares del ranking de clubes con más ligas ganadas en la historia del fútbol mundial.

Igualó al Olympiacos de Grecia, también con 48 estrellas, y tiene por delante a cinco equipos, entre ellos a los uruguayos Peñarol y Nacional.

Lista de los equipos con más títulos de liga en el mundo

Linfield (Irlanda del Norte): 57 títulos

Rangers (Escocia): 55 títulos

Celtic (Escocia): 55 títulos

Peñarol (Uruguay): 54 títulos

Nacional (Uruguay): 50 títulos

Olympiacos (Grecia): 48 títulos

Olimpia (Paraguay): 48 títulos

Al Ahly (Egipto): 45 títulos

Olimpia fue fundado un viernes 25 de julio de 1902 y su primer título llegó recién el 1 de septiembre de 1912. Desde 1927 ostenta el récord de club con más campeonatos ganados en el fútbol paraguayo.

Fue el primer tricampeón, obtuvo dos de ellos (1927, 1928 y 1929) y (1936, 1937 y 1938), fue el primer club en ser tetracampeón 1956-59; el primer pentacampeón (1956-60) y el primer hexacampeón (1978-1983).

Además de los 8 títulos internacionales (3 Copa Libertadores (1979, 1990 y 2002), 1 Supercopa (1990), 2 Recopa (1991 y 2003), 1 Copa Interamericana (1980) y 1 Copa Intercontinental (1979)).