Furor por Neymar en Pedro Juan Caballero

Con un estadio Río Parapití a tope, con Neymar como estrella principal, se jugará este martes el duelo de Copa Sudamericana en Pedro Juan Caballero. La apuesta de Recoleta de trasladar el duelo a esa zona del país dio frutos y desató un furor.

Las expectativas eran altas y ya se había reflejado en la buena venta de entradas a días del encuentro. Sin embargo, este lunes en la llegada del equipo al país se terminó por desatar la euforia.

Miles de niños e hinchas arroparon al equipo brasileño y en especial a Neymar tanto en el Aeropuerto de Ponta Porâ, ciudad fronteriza colindante de Pedro Juan Caballero, como al arribo del equipo a su sede de concentración.

El equipo brasileño se hospeda en el Hotel Alta Vista a tan solo unas cuadras del estadio Rio Parapití en donde se desarrollará el encuentro desde las 21.30.

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El astro brasileño llegó al país para el duelo de Santos ante Recoleta por la #CopaSudamericana y fue recibido por una multitud.



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🔴 Un tipazo Neymar



🔸 Locura total en Pedro Juan Caballero por su llegada. Esta noche su equipo, Santos, se enfrentará a Recoleta.



👉🏼 La estrella de fútbol se tomó instantes para saludar a la multitud que se quedó en inmediaciones de su hotel.



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