05 may. 2026
Fútbol Internacional

Furor por Neymar en Pedro Juan Caballero

VIDEO. Recoleta y Santos se miden en Pedro Juan Caballero, en una jornada emotiva desde la previa con todo lo que generó Neymar.

Mayo 05, 2026 09:02 a. m. • 
Por Redacción D10
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Calurosa bienvenida a Neymar en el Norte.

Foto: @SantosFC

Con un estadio Río Parapití a tope, con Neymar como estrella principal, se jugará este martes el duelo de Copa Sudamericana en Pedro Juan Caballero. La apuesta de Recoleta de trasladar el duelo a esa zona del país dio frutos y desató un furor.

Las expectativas eran altas y ya se había reflejado en la buena venta de entradas a días del encuentro. Sin embargo, este lunes en la llegada del equipo al país se terminó por desatar la euforia.

Miles de niños e hinchas arroparon al equipo brasileño y en especial a Neymar tanto en el Aeropuerto de Ponta Porâ, ciudad fronteriza colindante de Pedro Juan Caballero, como al arribo del equipo a su sede de concentración.

El equipo brasileño se hospeda en el Hotel Alta Vista a tan solo unas cuadras del estadio Rio Parapití en donde se desarrollará el encuentro desde las 21.30.

Neymar Fútbol Internacional Santos
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