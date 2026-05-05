Furor por Neymar en Pedro Juan Caballero

Con un estadio Río Parapití a tope, con Neymar como estrella principal, se jugará este martes el duelo de Copa Sudamericana en Pedro Juan Caballero. La apuesta de Recoleta de trasladar el duelo a esa zona del país dio frutos y desató un furor.
Las expectativas eran altas y ya se había reflejado en la buena venta de entradas a días del encuentro. Sin embargo, este lunes en la llegada del equipo al país se terminó por desatar la euforia.
Miles de niños e hinchas arroparon al equipo brasileño y en especial a Neymar tanto en el Aeropuerto de Ponta Porâ, ciudad fronteriza colindante de Pedro Juan Caballero, como al arribo del equipo a su sede de concentración.
El equipo brasileño se hospeda en el Hotel Alta Vista a tan solo unas cuadras del estadio Rio Parapití en donde se desarrollará el encuentro desde las 21.30.
🇵🇾🪄 ¡LOCURA POR NEYMAR EN PARAGUAY!— TyC Sports (@TyCSports) May 4, 2026
El astro brasileño llegó al país para el duelo de Santos ante Recoleta por la #CopaSudamericana y fue recibido por una multitud.
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🔴 Un tipazo Neymar— Monumental AM 1080 (@AM_1080) May 5, 2026
🔸 Locura total en Pedro Juan Caballero por su llegada. Esta noche su equipo, Santos, se enfrentará a Recoleta.
👉🏼 La estrella de fútbol se tomó instantes para saludar a la multitud que se quedó en inmediaciones de su hotel.
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¡LOCURA TOTAL POR NEYMAR! Así recibió el pueblo paraguayo al 10 del Santos, que mañana enfrentará a Recoleta en la #Sudamericana. pic.twitter.com/e0VaKnuvlD— SportsCenter (@SC_ESPN) May 4, 2026