Arsenal vs. Atlético Madrid: Paso a paso

La Federación Palestina de Fútbol (PFA) publicó este lunes en su página web un artículo titulado “Justicia perdida”, que critica la decisión de la FIFA de no sancionar a Israel y cuestiona el intento de su presidente, Gianni Infantino, de que los dirigentes israelí y palestino se dieran la mano recientemente.
Gianinna Maradona, hija de Diego Armando Maradona, denunció que existió un “plan de fondo” para acabar con la vida de su padre motivado por intereses económicos de su equipo legal, el que “manejaba” a los profesionales de la salud acusados por la muerte del ídolo argentino.