Bayern Múnich vs. París Saint-Germain: Paso a paso

El Chelsea se la pegó de la forma más inesperada. Ante un Nottingham Forest más pendiente de las semifinales de la Europa League que de la Premier League, se llevó una derrota dolorosa (1-3) y queda a la espera de un milagro para clasificarse a la Liga de campeones.
El belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, ha vuelto a completar una sesión de entrenamiento después de estar de baja un mes tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido contra el Manchester City.
La Federación Palestina de Fútbol (PFA) publicó este lunes en su página web un artículo titulado “Justicia perdida”, que critica la decisión de la FIFA de no sancionar a Israel y cuestiona el intento de su presidente, Gianni Infantino, de que los dirigentes israelí y palestino se dieran la mano recientemente.