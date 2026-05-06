06 may. 2026
Fútbol Internacional

Bayern Múnich vs. París Saint-Germain: Paso a paso

Bayern Múnich y París Saint-Germain chocan en el Allianz Arena por ser el segundo finalista de la Champions League.

Mayo 06, 2026 02:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Bayern Múnich vs. París Saint-Germain

Champions League París Saint Germain Bayern Múnich
Redacción D10
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