Junior, un poderoso económico

El Junior de Barranquilla es el próximo rival de Cerro Porteño en la Copa Libertadores de América, por la cuarta jornada del Grupo F. El duelo está marcado para este jueves a las 23.00 en Cartagena.

En charla con FALG, el periodista colombiano Ángel Rodelo contó el origen del potencial económico del equipo colombiano al que calificó como uno de los que “más invierte” en el fútbol cafetero.

“Junior es uno de los equipos que invierte, siempre ha dado vuelta el mercado, históricamente fue así, desde el arribo del empresario Fuad Char”, comenzó diciendo.

Figuras como Pibe Valderrama, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Carlos Bacca y otros, forman parte de la larga lista de estrellas que jugaron por el club que tiene una gran capacidad de inversión. “El protagonismo es por la ambición deportiva y la capacidad económica. Hoy es una industria, creo que es el equipo que más invierte”, tiró.

PAIVA. En un momento de la charla, fue consultado sobre el momento del delantero paraguayo Guillermo Paiva, determinante en la temporada pasada, pero que arrastró 5 meses sin convertir goles. Según Rodeló el paraguayo llevaba 1341 días sin anotar, hasta que en la fecha anterior logró hacer uno de los tantos en el triunfo sobre el Deportivo Pasto. “Eso le genera algo de confianza”, cerró.