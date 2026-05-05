¡Neymar tiene el “10" de Recoleta!

En un gesto que une la pasión del fútbol paraguayo con una figura de talla mundial, Vidal obsequió a “Ney” la camiseta oficial del club Recoleta, personalizada con el emblemático número 10 y el nombre del crack.

Un encuentro cordial y distendido donde la figura brasileña posó sonriente con los colores del “Canario”. En contexto, toda la ciudad de Pedro Juan Caballero se encuentra concentrada para la cita en el Río Parapití. El duelo entre Recoleta y Santos iniciará las 21:30 en el marco de la fecha 4 de la Copa Sudamericana. Las entradas ya fueron vendidas en su totalidad y se espera un estadio colmado para la disputa que será histórica para el equipo paraguayo.

El Canario se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones, con tres puntos. Además se puede destacar que se mantiene invicto. El líder del grupo es San Lorenzo de Almagro con 5, Deportivo Cuenca con 4 y último, Santos FC con 2 puntos.