05 may. 2026
Fútbol Internacional

¡Neymar tiene el “10" de Recoleta!

¡Un encuentro de lujo! El presidente de Recoleta FC, Luis Vidal, visitó al astro brasileño Neymar Jr. en su hotel y le hizo entrega de un regalo muy especial.

Mayo 05, 2026 04:47 p. m. • 
Por Redacción D10
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Neymar Jr. se sacó la foto con la camiseta de Recoleta y el presidente del club, Luis Vidal.

Gentileza

En un gesto que une la pasión del fútbol paraguayo con una figura de talla mundial, Vidal obsequió a “Ney” la camiseta oficial del club Recoleta, personalizada con el emblemático número 10 y el nombre del crack.

Un encuentro cordial y distendido donde la figura brasileña posó sonriente con los colores del “Canario”. En contexto, toda la ciudad de Pedro Juan Caballero se encuentra concentrada para la cita en el Río Parapití. El duelo entre Recoleta y Santos iniciará las 21:30 en el marco de la fecha 4 de la Copa Sudamericana. Las entradas ya fueron vendidas en su totalidad y se espera un estadio colmado para la disputa que será histórica para el equipo paraguayo.

El Canario se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones, con tres puntos. Además se puede destacar que se mantiene invicto. El líder del grupo es San Lorenzo de Almagro con 5, Deportivo Cuenca con 4 y último, Santos FC con 2 puntos.

Recoleta Santos Neymar
Redacción D10
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