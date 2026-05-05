El City empata ante el Everton y Arsenal tiene la Premier en sus manos

El Manchester City, que iba por delante al descanso, encajó tres goles en menos de un cuarto de hora y al menos salvó un empate 3-3 en el tiempo añadido en el campo del Everton este lunes, un serio revés en la lucha por el título frente al Arsenal.

El líder Arsenal (76 pts) cuenta con cinco puntos de ventaja sobre su perseguidor, el City, que ha disputado un partido menos.

En otras palabras, el Arsenal será campeón de Inglaterra por primera vez desde 2004 si gana sus tres últimos partidos contra el West Ham, el Burnley y el Crystal Palace.

“Es mejor que perder, muestra qué tipo de equipo somos”, dijo el técnico del City Pep Guardiola sobre la remontada. “No depende de nosotros. Antes sí, ahora no. Nos quedan partidos. Veremos qué pasa”.

El Manchester City se vino abajo en la segunda parte, presa de una muy inusual fragilidad defensiva, y solo logró un punto sobre la campana gracias a un gran disparo de Jérémy Doku (90+7').

El extremo belga ya había resquebrajado el muro azul del Everton, con un disparo similar, poco antes del descanso (43').

Pero tras la pausa, el equipo de Pep Guardiola multiplicó los errores individuales y de colocación atrás, abriendo la puerta a la remontada de los Toffees de David Moyes, aún candidatos a los puestos europeos.

Gianluigi Donnarumma salvó los muebles ante Iliman Ndiaye (65'), pero no pudo hacer nada frente al delantero francés Thierno Barry que, cinco minutos después de entrar, aprovechó una colosal pifia de Marc Guéhi, autor de un pase demasiado blando hacia su guardameta italiano (68').

Jake O’Brien, de cabeza a la salida de un córner, alargó la pesadilla del City (73') antes de que Barry firmara su doblete (81').

Justo después de reanudarse el juego, los visitantes recortaron distancias por medio de Erling Haaland, magníficamente lanzado al espacio por Mateo Kovacic (83').

Y Doku golpeó por última vez para arrancar un punto.