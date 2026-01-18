18 ene. 2026
Olimpia

Boca Juniors vs. Olimpia, un duelo cargado de historia

Olimpia afronta su último amistoso de pretemporada enfrentando esta noche (21:00) a Boca Juniors en San Nicolás.

Enero 18, 2026 09:19 a. m. 
Por Redacción D10
20260118_091842.jpg

Richard Ortiz, mediocampista de Olimpia.

El plantel principal del club Olimpia se instaló en Argentina para lo que será su último partido amistoso de pretemporada, hoy ante Boca Juniors desde las 21:00 en el estadio Único de San Nicolás, recinto deportivo ubicado en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

No será un partido más. Se trata de un rival con mucha historia y uno de los mejores equipos del continente. Por eso, Pablo Vitamina Sánchez, DT franjeado, pondrá lo mejor que tiene en cancha para medir al Xeneize, buscando consolidar una idea de juego de cara a las competencias oficiales.

El sistema táctico que viene utilizando el entrenador es el 4-3-3 y el equipo sería con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Rodney Redes, Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón. Lo más probable es que, así como aconteció ante Colo Colo el último jueves, varios jugadores tengan minutos en la etapa complementaria.

Vale recordar que el debut del Decano en el campeonato Apertura 2026 será el domingo 25 de enero ante Guaraní, en el estadio Defensores del Chaco, desde las 18:00 horas.

