Boca Juniors se queda con el superclásico argentino

Boca Juniors se impuso en condición de local ante River Plate por el marcador de 2-0 en un juego disputado en el estadio La Bombonera por la fecha 15 del fútbol argentino.

Ezequiel Zeballos al minuto 46 y Martín Merential al inicio de la etapa complementaria marcaron los goles del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

¡Gran gol del Xeneize para el 2 a 0! Zeballos encaró por la izquierda y le sirvió el gol a la Bestia Merentiel 👊

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, mandó a la cancha al paraguayo Matías Galarza a los 33 minutos de la primera parte en reemplazo de Maxi Meza, lesionado. El volante albirrojo tuvo mucha participación en sus primeros minutos, incluso recibió una dura falta, pero luego fue bajando su intensidad. Sobre el final pudo anotar el descuento, pero su cabezazo se marchó afuera.

OTRA VEZ QUE RIVER RECLAMA Y QUE RAMÍREZ NO CONSIDERA INFRACCIÓN. ¿Qué te pareció esta entrada de Palacios a Galarza Fonda?





¡¡¡GALARZA ESTABA SOLO Y SE PERDIÓ EL DESCUENTO DE RIVER!!!





¡Zeballos abrió el marcador en el #Superclásico! Así fue el 1 a 0 de @BocaJrsOficial ante #River, y el festejo de Leandro Paredes con Marchesín 👀💪

Boca Juniors lidera la Zona A del Clausura argentino con 26 puntos. Mientras que River Plate se ubica sexto en la Zona B con 21 unidades y una mala racha de dos derrotas consecutivas.

La próxima fecha, la número 16 del fútbol argentino, River Plate visitará a Vélez Sarsfield y Boca Juniors recibirá a Tigre.