30 dic. 2025
Fútbol Internacional

El Newcastle despierta

Con dos tantos al inicio de Joelinton y de Yoane Wissa, y con otro de Bruno Guimaraes al final, el Newcastle doblegó al Burnley (1-3) para volver a la senda de la victoria tras tres encuentros consecutivos sin ganar en la Premier League.

Diciembre 30, 2025 06:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Newcastle

El Newcastle sumó de a tres este día.

Foto: Gentileza - Newcastle

‘Las Urracas’ sufrieron para superar a un equipo en estado de alarma y en continúa pelea por no perder la categoría. Tuvo unos instantes de inspiración tras el pitido inicial, entre los minutos dos y siete, que fueron suficientes para celebrar una alegría que necesitaba para terminar el duelo no muy lejos de los puestos europeos.

El primero en dar en la diana fue Joelinton, con un remate extraño dentro del área tras adelantarse a un defensa del Burnley. Abrió el marcador casi sin querer, gracias a un golpeo que se convirtió en un buen gol y que precedió al tanto de Wissa.

El congoleño terminó una jugada llena de rebotes y disparos que nunca acertaron a despejar los zagueros del Burnley, muy desacertados hasta que Wissa terminó con la agonía con un toque dentro del área que acabó en la red de la portería defendida por Martin Dubravka.

El Burnley aún se levantó de la lona antes del descanso con el tanto de Josh Laurent y generó expectativas de plantear batalla en la segunda parte. Acorraló al Newcastle, Nick Pope intervino ante un gran disparo de Marcus Edwards y se salvó tras un cabezazo al travesaño de Laurent.

Al final, Bruno Guimaraes, en pleno asedio del Burnley, cerró la cuenta en el minuto 93. Su tanto certificó una victoria marcada por diez buenos primeros minutos que dieron los tres puntos al Newcastle, que se queda a cuatro de Europa a la espera de que se dispute el resto de la jornada en la Premier League. Las apariciones de Joelinton, Wissa y Guimaraes, bastaron para dar aire a ‘Las Urracas’.

Premier League Newcastle Burnley
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Vinícius Júnior
Fútbol Internacional
Vinícius: “Sabemos que tenemos que mejorar”
El brasileño Vinícius Junior reconoció tras un 2025 sin títulos en el Real Madrid que tienen “que mejorar” en el nuevo año, y en lo personal, admitió que sigue “aprendiendo mucho” en el club blanco.
Diciembre 30, 2025 09:53 a. m.
 · 
Redacción D10
G9MYZdPX0AAEQXO.jpeg
Fútbol Internacional
Fabian Hürzeler llena de elogios a Diego Gómez
El DT del Brighton Fabian Hürzeler destacó el trabajo que viene haciendo el paraguayo Diego Gómez.
Diciembre 30, 2025 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Gimnasia y Esgrima de La Plata - Maradona
Fútbol Internacional
Justicia confirma procesamiento de dos hermanas de Maradona
Un tribunal de alzada de Argentina confirmó este lunes el procesamiento de dos hermanas de Diego Armando Maradona, Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, como partícipes necesarias del delito de defraudación por administración fraudulenta de la marca comercial que lleva el nombre del astro argentino del fútbol.
Diciembre 30, 2025 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Isco Alarcón
Fútbol Internacional
Isco, operado de su lesión
El capitán del Betis, Isco Alarcón, fue operado en la tarde de este lunes de la lesión intraarticular en el cartílago del tobillo derecho que sufrió el 27 de noviembre, al chocar fortuitamente con su compañero Sofyan Amrabat y, en principio, aunque el club no ha dado un plazo estimado de recuperación, seguirá de baja al menos un mes más.
Diciembre 29, 2025 04:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías-Galarza.jpg
Fútbol Internacional
Matías Galarza podría cambiar la Banda Roja por la V Azulada
El mediocampista de la Selección Paraguaya, Matías Galarza Fonda actual futbolista de River Plate de Argentina, se encuentra en el interés de los técnicos de la V Azulada, los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.
Diciembre 29, 2025 04:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Endrick
Fútbol Internacional
Endrick conoce a sus nuevos compañeros
El delantero brasileño Endrick, cedido seis meses sin opción de compra al Olympique Lyon (OL) por el Real Madrid, conoció este lunes a sus nuevos compañeros, aunque, oficialmente, solo comenzará a ejercitarse a partir del 1 de enero.
Diciembre 29, 2025 04:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más