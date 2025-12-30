El Newcastle despierta

‘Las Urracas’ sufrieron para superar a un equipo en estado de alarma y en continúa pelea por no perder la categoría. Tuvo unos instantes de inspiración tras el pitido inicial, entre los minutos dos y siete, que fueron suficientes para celebrar una alegría que necesitaba para terminar el duelo no muy lejos de los puestos europeos.

El primero en dar en la diana fue Joelinton, con un remate extraño dentro del área tras adelantarse a un defensa del Burnley. Abrió el marcador casi sin querer, gracias a un golpeo que se convirtió en un buen gol y que precedió al tanto de Wissa.

El congoleño terminó una jugada llena de rebotes y disparos que nunca acertaron a despejar los zagueros del Burnley, muy desacertados hasta que Wissa terminó con la agonía con un toque dentro del área que acabó en la red de la portería defendida por Martin Dubravka.

El Burnley aún se levantó de la lona antes del descanso con el tanto de Josh Laurent y generó expectativas de plantear batalla en la segunda parte. Acorraló al Newcastle, Nick Pope intervino ante un gran disparo de Marcus Edwards y se salvó tras un cabezazo al travesaño de Laurent.

Al final, Bruno Guimaraes, en pleno asedio del Burnley, cerró la cuenta en el minuto 93. Su tanto certificó una victoria marcada por diez buenos primeros minutos que dieron los tres puntos al Newcastle, que se queda a cuatro de Europa a la espera de que se dispute el resto de la jornada en la Premier League. Las apariciones de Joelinton, Wissa y Guimaraes, bastaron para dar aire a ‘Las Urracas’.