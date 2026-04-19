20 abr. 2026
Fútbol Internacional

Boca Juniors se queda con el clásico argentino

Con un tanto de penal del mundialista centrocampista Leandro Paredes sobre el final del primer tiempo, Boca Juniors se impuso este domingo por 0-1 a River Plate en la edición 266 del superclásico argentino, válido por la jornada 15 del Torneo Apertura.

Abril 19, 2026 08:06 p. m. • 
Por Redacción D10
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Bareiro celebró con Boca.

Foto: @BocaJrsOficial

El gol del campeón mundial en Catar 2022 sirvió para que los ‘xeneizes’ se impusieran en el estadio Monumental de Nuñez y estiraran a 13 partidos su serie invicta.

Para el ‘Millonario’ esta derrota es la primera en la era de Eduardo Coudet desde que el ‘Chacho’ se hizo cargo del equipo tras la salida de Marcelo Gallardo como entrenador.

El partido fue intenso desde el primer minuto con River girando su fútbol alrededor del ecuatoriano Kendry Páez y Boca haciendo eje en Paredes.

Uno de los quiebres del partido fue en el minuto 18 cuando por lesión Sebastián Driussi debió dejar el campo y en su lugar ingresó Maximiliano Salas.

El propio Salas tuvo su opción en la primera etapa mientras que el uruguayo Miguel Ángel Merentiel fue el que pudo abrir el marcador para la visita.

En la última jugada del primer tiempo, Merentiel recibió un pase en profundidad y su remate fue interceptado por la mano de Lautaro Rivero, que derivó en un penal sancionado por el árbitro Darío Herrera, que Leandro Paredes cambió por gol.

En la segunda etapa, Boca le cedió a River el protagonismo, el balón y la posición territorial al punto que el ‘Millonario’ tuvo varias para empatarlo pero la falta de puntería y dos intervenciones del juvenil Leandro Brey impidieron que el tanteador se nivelara.

De contragolpe el ingresado Exequiel Zeballos tuvo sus opciones para rematar el triunfo pero apareció el juvenil portero Santiago Beltrán para impedirlo.

El final determinó el triunfo de Boca en tierras de River para prácticamente asegurarse su lugar en la segunda fase de este Torneo Apertura y tomar un envió importante rumbo a la recta final de este semestre.

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