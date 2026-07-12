Bailone: “Quiero salir campeón con Nacional, tengo esa deuda pendiente”

El delantero de Nacional, Ignacio Bailone aseguró que el equipo dejó atrás la parte más exigente de la pretemporada y ya pone la mira en el inicio del Torneo Clausura donde buscará llegar al título. El atacante, en charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM), habló de su recuperación, de los objetivos de la Academia, analizó el subcampeonato del Apertura.

Nacional entra en la recta final de su preparación para afrontar el segundo semestre de la temporada. Luego de varias semanas de intenso trabajo físico, el plantel dirigido por Víctor Bernay comienza a enfocarse en los amistosos previos al debut oficial, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Torneo Clausura y la Copa Paraguay.

Uno de los referentes ofensivos del plantel, Ignacio Bailone, reconoció que el grupo vive con expectativa la proximidad del inicio de la competencia. “Sí, ansiosos, obviamente para que arranque. Lo más duro de la pretemporada ya pasó. Ahora viene la etapa de los amistosos, llevar un poco todo ese trabajo al fútbol y ya la última etapa para arrancar”.

El atacante destacó el nivel de exigencia impuesto por el cuerpo técnico durante la preparación. “Hicimos una buena pretemporada, bastante exigente. No descubro nada al decir que Víctor es bastante exigente con eso, con la parte física, de tener un equipo intenso. Trabajamos bastante bien y nos preparamos”.

Bailone explicó que las cinco semanas de trabajo fueron fundamentales para fortalecer al grupo. “Como en la pretemporada de comienzo de año, fueron cinco semanas en total, bastante extensas. Ahora hay que llevar todo eso al fútbol y lo vamos a hacer con los amistosos”.

Se recupera de un esguince

El delantero no participó del último amistoso debido a un esguince, aunque transmitió tranquilidad sobre su evolución y aseguró que llegará sin inconvenientes al comienzo del campeonato. “En lo personal no fui parte porque me estoy recuperando de un esguince. Pero vi muy bien a mis compañeros, sobre todo desde lo físico y también desde lo futbolístico”.

Además, confirmó que ya está cerca de volver a entrenar con normalidad. “Sí, yo creo que llego bien. La semana que viene empiezo a correr y a meterme con el grupo normalmente”.

“Quiero salir campeón”

Consultado sobre las metas para el segundo semestre, Bailone fue contundente y reconoció que siente una deuda personal desde su llegada al club. “El objetivo va a ser luchar todo, como siempre. La idea es salir campeón. Queremos salir campeón de algo”. Incluso, confesó que el título es una cuenta pendiente. “Yo en lo personal tengo esa deuda pendiente. Pasaron cuatro torneos, me llevé tres medallas y necesito salir campeón. Es la verdad. Sea de la Copa o del torneo, vamos a pelear todo”.

Un semestre exigente

El atacante anticipó que el calendario será intenso desde el comienzo. “Se va a venir un arranque bastante exigente, con partidos muy seguidos. Estamos preparando la cabeza y el físico para eso. El primer partido será en una cancha complicada y ante un rival duro”.

Su mirada sobre el Mundial

Bailone también se refirió a la Copa del Mundo y destacó el nivel mostrado por Argentina. “Es súper emocionante. Ayer festejando otra vez el triunfo de Argentina. Lo que transmiten esos jugadores emociona muchísimo”.

Kane, el delantero que más lo impresionó

Como hombre de ataque, Bailone sigue atentamente a los grandes delanteros del Mundial y explicó qué es lo que más valora de ellos.

Sobre Erling Haaland comentó: “Está desconectado durante gran parte del partido, pero con esa potencia y esos movimientos tan particulares queda de cara al gol y no falla”.

Sin embargo, el delantero que más destacó fue el inglés Harry Kane. “Me gusta mucho Kane. Es muy técnico, sale a jugar, por momentos se convierte en lanzador y deja espacios para que lleguen los volantes. No tengo un favorito, pero es uno de los delanteros que más observé en esta Copa del Mundo”.