12 jul 2026
Nacional

Bailone: “Quiero salir campeón con Nacional, tengo esa deuda pendiente”

El delantero de Nacional aseguró que el equipo dejó atrás la parte más exigente de la pretemporada y ya pone la mira en el inicio del Torneo Clausura. El atacante habló de su recuperación, de los objetivos de la Academia, analizó el subcampeonato del Apertura y también opinó sobre la Copa del Mundo.

Julio 12, 2026 05:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Iganacio Bailone.jfif

Meta. Bailone buscará consagrarse con Nacional en el Torneo Clausura.

Gentileza

El delantero de Nacional, Ignacio Bailone aseguró que el equipo dejó atrás la parte más exigente de la pretemporada y ya pone la mira en el inicio del Torneo Clausura donde buscará llegar al título. El atacante, en charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM), habló de su recuperación, de los objetivos de la Academia, analizó el subcampeonato del Apertura.

Nacional entra en la recta final de su preparación para afrontar el segundo semestre de la temporada. Luego de varias semanas de intenso trabajo físico, el plantel dirigido por Víctor Bernay comienza a enfocarse en los amistosos previos al debut oficial, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Torneo Clausura y la Copa Paraguay.

Uno de los referentes ofensivos del plantel, Ignacio Bailone, reconoció que el grupo vive con expectativa la proximidad del inicio de la competencia. “Sí, ansiosos, obviamente para que arranque. Lo más duro de la pretemporada ya pasó. Ahora viene la etapa de los amistosos, llevar un poco todo ese trabajo al fútbol y ya la última etapa para arrancar”.

El atacante destacó el nivel de exigencia impuesto por el cuerpo técnico durante la preparación. “Hicimos una buena pretemporada, bastante exigente. No descubro nada al decir que Víctor es bastante exigente con eso, con la parte física, de tener un equipo intenso. Trabajamos bastante bien y nos preparamos”.

Bailone explicó que las cinco semanas de trabajo fueron fundamentales para fortalecer al grupo. “Como en la pretemporada de comienzo de año, fueron cinco semanas en total, bastante extensas. Ahora hay que llevar todo eso al fútbol y lo vamos a hacer con los amistosos”.

Se recupera de un esguince

El delantero no participó del último amistoso debido a un esguince, aunque transmitió tranquilidad sobre su evolución y aseguró que llegará sin inconvenientes al comienzo del campeonato. “En lo personal no fui parte porque me estoy recuperando de un esguince. Pero vi muy bien a mis compañeros, sobre todo desde lo físico y también desde lo futbolístico”.

Además, confirmó que ya está cerca de volver a entrenar con normalidad. “Sí, yo creo que llego bien. La semana que viene empiezo a correr y a meterme con el grupo normalmente”.

“Quiero salir campeón”

Consultado sobre las metas para el segundo semestre, Bailone fue contundente y reconoció que siente una deuda personal desde su llegada al club. “El objetivo va a ser luchar todo, como siempre. La idea es salir campeón. Queremos salir campeón de algo”. Incluso, confesó que el título es una cuenta pendiente. “Yo en lo personal tengo esa deuda pendiente. Pasaron cuatro torneos, me llevé tres medallas y necesito salir campeón. Es la verdad. Sea de la Copa o del torneo, vamos a pelear todo”.

Un semestre exigente

El atacante anticipó que el calendario será intenso desde el comienzo. “Se va a venir un arranque bastante exigente, con partidos muy seguidos. Estamos preparando la cabeza y el físico para eso. El primer partido será en una cancha complicada y ante un rival duro”.

Su mirada sobre el Mundial

Bailone también se refirió a la Copa del Mundo y destacó el nivel mostrado por Argentina. “Es súper emocionante. Ayer festejando otra vez el triunfo de Argentina. Lo que transmiten esos jugadores emociona muchísimo”.

Kane, el delantero que más lo impresionó

Como hombre de ataque, Bailone sigue atentamente a los grandes delanteros del Mundial y explicó qué es lo que más valora de ellos.

Sobre Erling Haaland comentó: “Está desconectado durante gran parte del partido, pero con esa potencia y esos movimientos tan particulares queda de cara al gol y no falla”.

Sin embargo, el delantero que más destacó fue el inglés Harry Kane. “Me gusta mucho Kane. Es muy técnico, sale a jugar, por momentos se convierte en lanzador y deja espacios para que lleguen los volantes. No tengo un favorito, pero es uno de los delanteros que más observé en esta Copa del Mundo”.

Nacional APF Harry Kane Erling Haaland
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Siempre competitivos ..🥈⚽️A veces se gana demostrando identidad, orgullo y amor por estos color.jpg
Nacional
Nacional apunta a sostener la base para pelear el Clausura
El director deportivo de Club Nacional, Carlos Bonet, realizó un balance del Torneo Apertura donde valoró el subcampeonato conseguido, aunque reconoció que el objetivo principal era alcanzar el título.
Mayo 26, 2026 06:29 p. m.
 · 
Redacción D10
HJHdqHvWoAA4i8v.jpeg
Nacional
Bernay, contento por el subcampeonato
El entrenador de Nacional, Víctor Bernay, expresó toda su satisfacción luego de conquistar el subcampeonato del Torneo Apertura 2026, destacando el compromiso del plantel, el respaldo de la dirigencia y la unión que existe dentro del club tricolor.
Mayo 26, 2026 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Arsenio Erico.jpg
Nacional
Nacional proyecta un Arsenio Erico techado
Enrique Sánchez, titular de Nacional, afirmó que la institución tiene como objetivo avanzar hacia el techado total del estadio Estadio Arsenio Erico, una vez culminadas las reformas en el sector de Plateas.
Mayo 12, 2026 03:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional_67160376.jfif
Nacional
Bernay valora triunfo y apunta a ser vice
En la conferencia de prensa tras la victoria 1-0 sobre Guaraní por la fecha 19, el entrenador de Nacional, Víctor Bernay, destacó los siguientes puntos clave:
Mayo 5, 2026 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
victor bernay_GKHdzXnW8AAQDlV_52037820.jpg
Nacional
Víctor Bernay, feliz por el triunfo
Víctor Bernay, entrenador de Nacional, no ocultó su alegría por la reacción que tuvo su equipo para terminar obteniendo el triunfo ante Recoleta.
Abril 25, 2026 03:13 p. m.
 · 
Redacción D10
victor bernay_GKHdzXnW8AAQDlV_52037820.jpg
Nacional
Víctor Bernay ya piensa en Recoleta
Víctor Bernay, entrenador de Nacional, habló de la actualidad de la Academia y lo que se viene ante Recoleta.
Abril 23, 2026 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10