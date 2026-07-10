Lucena ya es académico y Roque activa

El mediocampista Ángel Cardozo Lucena (foto), de 31 años, es la nueva apuesta de la Academia, en una operación que representaría una sensible baja para Rubio Ñu.

El experimentado volante fue una de las piezas más importantes del Albiverde durante el Apertura, donde además portó la cinta de capitán y se consolidó como el líder del mediocampo.

La Academia también compartió una noticia alentadora para sus hinchas: Roque Santa Cruz se reincorpora al club, sumándose nuevamente al plantel para afrontar la segunda parte de la temporada y aportar toda su experiencia.