10 jul 2026
Nacional

Lucena ya es académico y Roque activa

Nacional se prepara para el Clausura con importantes novedades en su plantel.

Julio 10, 2026 06:42 a. m. • 
Por Redacción D10
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El mediocampista Ángel Cardozo Lucena (foto), de 31 años, es la nueva apuesta de la Academia, en una operación que representaría una sensible baja para Rubio Ñu.

El experimentado volante fue una de las piezas más importantes del Albiverde durante el Apertura, donde además portó la cinta de capitán y se consolidó como el líder del mediocampo.

La Academia también compartió una noticia alentadora para sus hinchas: Roque Santa Cruz se reincorpora al club, sumándose nuevamente al plantel para afrontar la segunda parte de la temporada y aportar toda su experiencia.

Nacional Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
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