13 jul 2026
Nacional

El hijo de Nery Pumpido se suma a Nacional

Francisco Pumpido, hijo del exjugador argentino Nery Pumpido, es nuevo refuerzo de Nacional de acuerdo con lo que dijo el entrenador Víctor Bernay.

Julio 13, 2026 12:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Pumpido

Francisco Pumpido (c), en compañía de sus padres.

Foto: Gentileza - Francisco Pumpido

Nacional tuvo un mercado de pases sin mucho movimiento, ya que, según el propio entrenador Víctor Bernay, “no necesitábamos de muchas incorporaciones”. Pero este lunes se sumó Francisco Pumpido, hijo del que fuera campeón del Mundo con Argentina en 1986, Nery Pumpido.

Hoy tuvimos una tercera incorporación, que estaba en la posibilidad de salida de un futbolista. Vino Francisco Pumpido y con el estaríamos cerrando todo”, aseveró en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Es un jugador de Unión de Santa Fe, es un lateral-volante con buena capacidad de zancada, con buena capacidad de finalizaciones. Estuvo una temporada en el fútbol mexicano. Se sumó a la plantilla ante la posibilidad de que emigren uno o dos futbolistas de nuestro plantel”, detalló el técnico acerca del futbolista de 21 años.

Víctor Bernay resaltó que “el club había hecho una gran plantilla al inicio de año. Debíamos preservar lo que teníamos y buscar una sola característica especial, pero con la venta de Alexis Cañete y la salida de Líder Cáceres nos obligó a buscar un central más”.

Además de Francisco Pumpido, llegaron al club Rodrigo Melgarejo y Ángel Cardozo Lucena. “Hoy ya estamos con el plantel definitivo, salvo la posibilidad de salida de uno o dos futbolistas”, sentenció.

Nacional Víctor Bernay
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