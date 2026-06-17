17 jun. 2026
Nacional

¡Nacional ya está en marcha!

Nacional, el Tricolor pone primera rumbo a un semestre cargado de desafíos, con la ilusión renovada y los objetivos bien claros.

Junio 17, 2026 10:35 a. m. • 
Por Redacción D10
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En acción. La plantilla tricolor inicia un nuevo proyecto y con un claro objetivo: sumar un nuevo título.

Club Nacional

Con la ilusión renovada y los objetivos bien claros, el plantel principal de la Academia regresó a los entrenamientos para encarar una segunda mitad de temporada que promete emociones fuertes.

Tras el receso, los jugadores volvieron a pisar el césped de la cancha auxiliar (Calamita) con intensidad y compromiso, enfocados en llegar de la mejor manera al inicio del Torneo Clausura y a una nueva edición de la Copa Paraguay, torneo que le fue esquivo en dos ocasiones.

La jornada estuvo marcada por trabajos físicos, ejercicios de coordinación y movimientos de reacondicionamiento, en una muestra del esfuerzo que demandará un semestre donde cada partido será una final.

El cuerpo técnico encabezado por Víctor Bernay ya comenzó a delinear la preparación de un equipo que buscará ser protagonista en ambos frentes. Las imágenes del regreso reflejan el entusiasmo y la concentración de un grupo que sabe que se vienen meses decisivos. Con juventud, experiencia y una identidad que lo caracteriza, el Tricolor apunta a consolidar su crecimiento y pelear por objetivos importantes.

El regreso se da luego de una destacada campaña en el Torneo Apertura, certamen en el que el conjunto académico finalizó en el segundo lugar de la clasificación, consolidándose como uno de los equipos más regulares y competitivos del campeonato. Ese rendimiento alimenta la ilusión de una afición que espera ver al Tricolor nuevamente peleando en los puestos de privilegio.

Nacional APF Torneo Clausura
Redacción D10
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