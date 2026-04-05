05 abr. 2026
Fútbol Internacional

Bernardo Silva abandonará el Manchester City a final de temporada

El portugués Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, abandonará el club a final de temporada cuando acabe su actual contrato.

Abril 05, 2026 07:10 p. m. • 
Por Redacción D10
E_A7aSMXoAge1nG.jpg

Bernardo Silva, jugador portugués.

Bernardo, de 31 años, acumula nueve temporadas en el Manchester City en las que ha ganado seis títulos de la Premier League y una Champions League, entre muchos otros trofeos.

La noticia fue confirmada por el asistente de Pep Guardiola, Pep Lijnders, que atendió a los medios de comunicación tras el triunfo en los cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool.

“Es un futbolista único que no puedes reemplazar porque no hay otro como él”, dijo el holandés.

“Toda buena historia tiene un final y espero que disfrute estos últimos meses y que en estas seis semanas finales tenga una buena despedida”.

El portugués llegó al Manchester City en el verano de 2017 procedente del Mónaco a cambio de 50 millones de euros y se convirtió en uno de los buques insignia del éxito reciente del mejor City de la historia, de la mano de un Guardiola que siempre le ha considerado uno de los futbolistas más importantes de la plantilla.

En el City ha disputado 450 partidos, marcado 76 goles y repartido 77 asistencias, además de haber levantado 18 trofeos. Esta temporada, pese a que su impacto se ha reducido, ha jugado 43 encuentros, marcado tres goles y repartido cinco asistencias.

En las semanas finales de su contrato, Bernardo aún puede añadir a su palmarés una séptima Premier League, si remontan la diferencia de nueve puntos con el Arsenal, y una nueva FA Cup, ya que el City está encuadrado en semifinales contra el Southampton.

Fútbol Internacional Manchester City Bernardo Silva
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Getafe
Fútbol Internacional
Luis Vázquez y Satriano sellan otro milagro de Bordalás
El Getafe, con los tantos del argentino Luis Vázquez y del uruguayo Martín Satriano, ganó 2-0 al Athletic, atravesó la frontera psicológica de los 40 puntos -territorio de permanencia-, y se posicionó en la zona noble de la tabla para soñar con jugar en Europa el próximo curso.
Abril 05, 2026 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi
Fútbol Internacional
Demasiada fiesta para el Inter Miami
El Inter Miami empató a 2 contra el Austin en el estreno de su nuevo estadio permanente, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, en un encuentro especialmente centrado en la fiesta previa al partido, y en el que el club liderado por Lionel Messi no despertó hasta la segunda mitad.
Abril 05, 2026 10:44 a. m.
Robert Lewandowski
Fútbol Internacional
Lewandowski le da la victoria al Barcelona
A un gol final de Robert Lewandowski, a un rebote en su hombro tras una parada de Juan Musso, ya por el minuto 88, los anteriores 43 con superioridad numérica, debió recurrir este sábado el Barcelona para superar al Atlético de Madrid y enfilar la Liga, aprovechada a última hora la derrota anterior del Real Madrid en Mallorca.
Abril 04, 2026 06:29 p. m.
 · 
Redacción D10
fa elimnacion.JPG
Fútbol Internacional
El Arsenal pierde otro potencial título
El Southampton sorprendió al Arsenal y le eliminó de la FA Cup, convirtiéndose en el único equipo de Segunda división en semifinales.
Abril 04, 2026 06:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
Borussia Dortmund encuentra la victoria en el añadido
Dos goles en el tiempo añadido firmados por Karim Adeyemi y Julian Brandt, cuando el partido estaba abocado a un final igualado, sin tantos, agitó un partido tedioso y casi irrelevante que sólo sirvió para asentar al Borussia Dortmund en el segundo puesto.
Abril 04, 2026 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
CHELSEA.jpg
Fútbol Internacional
Chelsea hace los deberes hacia semifinales
El Chelsea hizo con goleada incluida los deberes y se clasificó a semifinales de la FA Cup inglesa de fútbol al eliminar al modesto Port Vale, el equipo de más baja categoría que quedaba vivo en esta competición.
Abril 04, 2026 05:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más