Uruguay le da el primer golpe a Fabio Cannavaro

Después de un primer tiempo con muy poco para destacar, la Celeste puso el pie en el acelerador y 15 minutos de la segunda parte le bastaron para llevarse una victoria del estadio Jang Jebat de la ciudad de Malaca, en Malasia.

Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria dieron con sus tantos el triunfo al equipo del técnico argentino Marcelo Bielsa, que tuvo en Federico Viñas a un asistidor de lujo. El atacante del Real Oviedo habilitó a sus compañeros en los tres tantos que Uruguay ha marcado en los dos amistosos disputados.

Nuevamente con un equipo alternativo, la Celeste apenas complicó en una primera parte que afrontó con Franco Israel; José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi; Rodrigo Zalazar, Emiliano Martínez, Facundo Torres; Kevin Amaro, Viñas y Sanabria.

Un disparo del centrodelantero de Real Oviedo que se perdió por arriba y un mano a mano en el que Amaro no pudo definir fueron las únicas dos jugadas en las que Uruguay creó peligro.

Del otro lado, Eldor Shomurodov se aproximó por la derecha y Azizjon Ganiel no pudo definir.

Para el segundo tiempo, Ignacio Laquintana reemplazó a Amaro y en la primera jugada que el jugador de Red Bull Bragantino pudo aprovechar su velocidad Uruguay se puso arriba en el tanteador.

El número 11 habilitó a Viñas y este cedió el balón a Torres para que pusiera el 0-1 con un potente disparo que a los 50 minutos de tiempo corrido dejó sin opciones al portero Abduvohid Nematov.

Uzbekistán respondió muy rápido y el guardameta Franco Israel despejó con una espectacular parada un potente cabezazo de Shomurodov, quien se llevó los aplausos de Cannavaro.

Campeón del mundo en Alemania 2006 y Balón de Oro en esa misma temporada, el italiano con pasado en el Real Madrid guio este lunes a los asiáticos por segunda vez tras haberse convertido en su director técnico el pasado 6 de octubre. Su estreno había sido con victoria en un amistoso ante Kuwait.

Cuando el reloj estaba listo para marcar los 60 minutos de juego, Uruguay fue nuevamente al frente y Viñas se volvió a vestir de asistidor para que Sanabria gritara su primer gol con la Celeste en su segundo juego.

El jugador del mexicano Atlético San Luis, quien allí habitualmente se sitúa como lateral por el sector izquierdo y en los dos amistosos fue utilizado por Bielsa como extremo, marcó con gran disparo utilizando su pierna menos hábil.

Con dos tantos de ventaja en el tanteador la Celeste dominó el juego hasta el final, aunque Uzbekistán pudo descontar a los 82 minutos por intermedio de Ruslanbek Jiyanov.

El atacante aprovechó un rebote de Israel tras un mano a mano liderado por Khusain Norchaev y empujó el balón al fondo de la portería para sellar el 1-2 final.

Uruguay sumó de esta forma su segunda victoria, después de haber vencido días atrás a República Dominicana por 1-0 con un tanto de Laquintana.

A fin de año, la selección dirigida por Bielsa se enfrentará a México y Estados Unidos en dos nuevos amistosos de preparación para el Mundial 2026, en los que es casi un hecho que volverán a ser convocados los habituales titulares.