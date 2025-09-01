Beccacece espera “un partido con mucho roce y fricción” en Paraguay

Sebastián Beccacece habló este lunes en conferencia de prensa en donde fue consultado por el próximo rival en las Eliminatorias Sudamericanas: Paraguay. El orientador argentino aguarda un partido friccionado el jueves en nuestro país, en donde su equipo nunca pudo ganar por Eliminatorias Sudamericanas.

“Lo que uno imagina es un partido extremadamente de duelos, de mucho roce, de mucha fricción, donde ellos tienen gran poderío en todo lo que tiene que ver con los balones detenidos, desde un saque lateral hasta un córner”, valoró.

“Nosotros tenemos que preparar un partido de mucha concentración, de mucha atención de detalles, de hacer nuestro juego, de saber que el rival va a querer imponer lo suyo, es un partido altamente complejo, que nos sirve muchísimo para ponernos a prueba”, agregó al respecto de la postura que deben tomar en el Defensores del Chaco.

El adiestrador resaltó, además, la fluidez de juego y la libertad de los atacantes del equipo dirigido por Gustavo Alfaro, un profesional que conoce muy bien a los ecuatorianos.

“Si un equipo ganó los cinco partidos de local, es porque realmente funciona muy bien. Imagínate el partido que nosotros preparamos, con el grado de dificultad que nos vamos a encontrar”, remarcó.

Las estadísticas también juegan en contra en la mente de los ecuatorianos. “Las rachas están para cambiarlas y lo vemos como una oportunidad, no como algo malo. El Ecuador nunca sumó ni un punto”, dijo sobre los números que favorecen a la Albirroja.

En total, Paraguay y Ecuador se enfrentaron en 19 veces, con 9 triunfos para la Albirroja, 7 para la Tricolor y 3 empates. En el registro de goles también hay paridad: Paraguay suma 32 y Ecuador 30.