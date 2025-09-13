13 sept. 2025
Fútbol Internacional

Bayern Múnich de Luis Díaz destroza al Hamburgo

El Bayern Múnich le propinó este sábado al Hamburgo una contundente goleada por 5-0 con una destacada actuación del colombiano Luis Díaz.

Septiembre 13, 2025 04:07 p. m. • 
Por Redacción D10
G0viXNDWYAAQQVq.jpg

Bayern Múnich golea y es líder en la Bundesliga.

El Bayern le propinó este sábado al Hamburgo una contundente goleada por 5-0, que hubiera podido ser más amplia de no ser porque el campeón de la Bundesliga jugó buena parte del segundo tiempo a medio gas, con el partido sentenciado y la cita con el Chelsea, el miércoles, de Liga de Campeones, a la vista.

En menos de media hora el partido quedó visto para sentencia. El Hamburgo se vio enfrente a un vendabal ante el que no encontró respuesta defensiva. Ya en el minuto 3 Serge Gnabry abrió el marcador con un zapatazo dentro del área a pase de Konrad Laimer que, asociado con Michael Olise, había enloquecido a media defensa visitante.

En el 9, a pase de Harry Kane, Alex Pavlovic, hizo el segundo con un remate desde corta distancia. Todo pasaba demasiado rápido para el Hamburgo que sólo dio noticias en la parte de arriba con una llegada de Mikelbrecis en el 18, facilitada por error posicional de Josip Stasinic.

Sin embargo, esa aparición en el área del Bayern -que terminó con un remate que no representó ningún problema para Manuel Neuer- se quedó en algo puramente anecdótico pues el Bayern volvió a apretar y puso tierra de por medio.

En el 24, Harry Kane marcó el tercero al convertir un penalti que había sido sancionado tras consulta con el VAR por mano clara de Soumahoro y el 29, un remate de Luis Díaz se convirtió en el cuarto gol al irse al fondo de la red tras pegar en un contrario.

Después, la tormenta amainó un poco. Hubo algunas llegadas pero el Hamburgo respiró algo hasta el descanso y después empezó la segunda parte tratando de mostrar una mejor versión. Tuvo algunos avances aunque sin mostrar verdadero peligro. En uno de esos avances, del Hamburgo, se inició la jugada del quinto del Bayern.

Kane tomó la pelota cerca de la propia aérea y atravesó el campo, jugando primero con Luis Díaz y luego con Olise para finalmente definir dentro del área contraria.

Ya no había partido. Kane dejó el campo, Luis Díaz también. Gnabry se había quedado en el vestuario tras el descanso y los tres tuvieron unos minutos de descanso, seguramente de cara al partido de la próxima semana ante el Chelsea en la Liga de Campeones.

El Bayern sigue contando sus partidos por victorias -tres de tres en tres jornadas-mientras que el Hamburgo sigue sin marcar su primer gol tras su regreso a la primera categoría después de siete años en la segunda Bundesliga.

-- Ficha técnica:

5 - Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano (Guerreiro, 46) (Bishof, 64) , Tah, Stasinic; Kimmich, Pavlovic; Oliseh, Gnabry (Gnabry, 46), Luis Díaz (Boey, 76); Kane (Karl, 64).

- Hamburgo: Heuer Fernandes; Omari, Vuskovic, Soumahoro (Elfadli, 46); Mikelbrencis, Remberg, Capaldo (Meffert, 46), Muheim; Fabio Vieira (Baldé, 76), Königsdörfer (Glatzel, 76), Rössing-Lelesiit (Philippe, 46).

Goles: 1-0 , min 3: Gnabry; 2-0, min 9: Pavlovic; 3-0, min 26: Kane, de penalti; 4-0, min 29: Luis Díaz; 5-0, min 62: Kane.

Árbitro: Tobias Stieler. Amonestó a Soumahoro, Upamecano, Muheim, Pavlovic

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Bundesliga disputado en la Allianz Arena de Múnich.EFE

Bayern Múnich Luis Díaz Bundesliga
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GWvwiAVWcAA86Gb.jpg
Fútbol Internacional
Villegas: “El partido que más sufrimos fue ante Paraguay”
Luego de 31 años, el 2026 puede ser el del regreso de Bolivia a una Copa del Mundo. Terminó séptima en la clasificación de las Eliminatorias, lo que le da el derecho a disputar el Repechaje en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara, del 23 al 31 de marzo del año entrante, con un nuevo formato que incluye a seis selecciones.
Septiembre 12, 2025 10:03 a. m.
 · 
Redacción D10
20250410_184543.jpg
Fútbol Internacional
El Manchester United cede a André Onana al Trabzonspor
El Manchester United hizo oficial la cesión del portero camerunés André Onana al Trabzonspor, en un acuerdo que no incluye opción de compra.
Septiembre 11, 2025 07:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Ecuador
Fútbol Internacional
Enner Valencia ficha por Pachuca
El delantero ecuatoriano Enner Valencia fichó por el Pachuca mexicano, con el que tendrá una segunda etapa, la primera fue en 2014.
Septiembre 11, 2025 07:28 p. m.
 · 
Redacción D10
G0kS3H7XYAA0d9d.jpg
Fútbol Internacional
Thiago Alcántara regresa al Barcelona
El histórico Thiago Alcántara retornó al FC Barcelona, así lo hizo oficial el club este jueves.
Septiembre 11, 2025 10:44 a. m.
 · 
Redacción D10
G0i7FnuXsAAc3uV.jpg
Fútbol Internacional
Christian Eriksen ficha por el Wolfsburgo
El danés Christian Eriksen, que era agente libre tras acabar su contrato con el Manchester United, fichó por el Wolfsburgo.
Septiembre 11, 2025 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-ARG
Fútbol Internacional
Fin a la mejor racha de Argentina en el ranking
La derrota de Argentina con Ecuador por 1-0, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, no le significó la pérdida del liderato final al equipo de Lionel Scaloni, pero sí que deje de ser la número uno del ranking FIFA, puesto que fue ocupado por España, cayendo Argentina al tercer lugar. Francia es segunda.
Septiembre 11, 2025 09:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más