Bava busca potenciar el ataque, de cara al compromiso ante Guaraní

El plantel azulgrana continúa trabajando de manera intensa, y el entrenador uruguayo Jorge Bava apunta a formular una estrategia en donde el poderío sea de corte ofensivo.

Como alternativas en ataque están Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez, Ignacio Aliseda y Federico Carrizo, para ocupar dos puestos de enlace con la zona de la delantera, en donde Sergio Araújo aparece como referente, pasando la duda por su acompañante entre Luis Amarilla y Jonatan Torres.

Como otra opción se baraja la opción de formar una línea de 3 en zona defensiva, soltando a Fabricio Domínguez en la zona media, para pasar del clásico 4-4-2 al 3-5-2.

La movilización de mañana será la más importante, en donde el estratega definirá el once para el juego ante el Indio. Al Ciclón solo le sirve una victoria.