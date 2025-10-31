31 oct. 2025
Cerro Porteño

Bava busca potenciar el ataque, de cara al compromiso ante Guaraní

Cerro Porteño se prepara para el compromiso clave que afrontará ante Guaraní, este domingo 2 de noviembre, compromiso que será en La Nueva Olla, desde las 20:00.

Octubre 31, 2025 08:08 a. m. • 
Por Redacción D10
jorge bava cerro porteño_63914741.jpg

Baraja opciones. Jorge Bava analiza la mejor estrategia para el compromiso que animará ante Guaraní el próximo domingo.

El plantel azulgrana continúa trabajando de manera intensa, y el entrenador uruguayo Jorge Bava apunta a formular una estrategia en donde el poderío sea de corte ofensivo.

Como alternativas en ataque están Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez, Ignacio Aliseda y Federico Carrizo, para ocupar dos puestos de enlace con la zona de la delantera, en donde Sergio Araújo aparece como referente, pasando la duda por su acompañante entre Luis Amarilla y Jonatan Torres.

Como otra opción se baraja la opción de formar una línea de 3 en zona defensiva, soltando a Fabricio Domínguez en la zona media, para pasar del clásico 4-4-2 al 3-5-2.

La movilización de mañana será la más importante, en donde el estratega definirá el once para el juego ante el Indio. Al Ciclón solo le sirve una victoria.

Redacción D10
