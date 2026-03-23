23 mar. 2026
Fútbol Internacional

Bareiro, Arce y Marabel anotan en Argentina

VIDEO. Jornada productiva en cuanto a goles para los paraguayos en el fútbol argentino.

Marzo 23, 2026 07:12 a. m. • 
Por Redacción D10
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Celebración. Bareiro festeja su tanto en La Bombonera.

Foto: @BocaJrsOficial

Se disputó la jornada 12 del torneo de Primera División del fútbol argentino con una producción goleadora destacada de los compatriotas que militan en ese país. Adam Bareiro, Alex Arce y Junior Marabel fueron algunos sw los que marcaron este domingo.

El ex Cerro Porteño Junior Marabel convirtió desde el punto penal sobre los 86 minutos, para liquidar el encuentro frente al Aldosivi. El paraguayo lleva disputados 11 encuentros y convirtió 5 tantos en el equipo que dirige Facundo Sava.

Alex Arce retornó al gol en el Independiente Rivadavia y fue para confirmar el triunfo sobre Rosario Central. El paraguayo aprovechó un regalo del fondo rosarino, emprendió una galopada y fusiló para establecer el 2-0 en el marcador sobre los 28 minutos del primer tiempo.

Adam Bareiro convirtió su primer tanto con Boca en la Primera División y lo hizo frente al Instituto de Córdoba en duelo disputado en La Bombonera. El Zorrito había marcado un doblete para el Xeneize, pero en Copa Argentina, siendo este tanto, convertido a los 10 minutos del segundo tiempo, el primero en Liga.

GOLEADOR. El sábado Gabriel Ávalos también anotó para Independiente, pero lamentablemente no pudo evitar la caída 1-2 de su equipo frente al Talleres de Córdoba. El paraguayo abrió la cuenta a los 58’, alcanzó su séptimo tanto en el Rojo y es el goleador del campeonato.

Fútbol Internacional Argentina Adam Bareiro
Redacción D10
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