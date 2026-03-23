Bareiro, Arce y Marabel anotan en Argentina

Se disputó la jornada 12 del torneo de Primera División del fútbol argentino con una producción goleadora destacada de los compatriotas que militan en ese país. Adam Bareiro, Alex Arce y Junior Marabel fueron algunos sw los que marcaron este domingo.

El ex Cerro Porteño Junior Marabel convirtió desde el punto penal sobre los 86 minutos, para liquidar el encuentro frente al Aldosivi. El paraguayo lleva disputados 11 encuentros y convirtió 5 tantos en el equipo que dirige Facundo Sava.

¡VENTAJA DE DOS CON UNO MENOS! Marabel le ganó el duelo a Werner y firmó el 2-0 de Sarmiento sobre Aldosivi.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/3IjwEtQzNA — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

Alex Arce retornó al gol en el Independiente Rivadavia y fue para confirmar el triunfo sobre Rosario Central. El paraguayo aprovechó un regalo del fondo rosarino, emprendió una galopada y fusiló para establecer el 2-0 en el marcador sobre los 28 minutos del primer tiempo.

¡UN EQUIPO LETAL! Error defensivo de Mallo y gran definición de Arce para marcar el 2-0 de Independiente Rivadavia contra Rosario Central en Mendoza.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/M0K3WIv6aO — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

Adam Bareiro convirtió su primer tanto con Boca en la Primera División y lo hizo frente al Instituto de Córdoba en duelo disputado en La Bombonera. El Zorrito había marcado un doblete para el Xeneize, pero en Copa Argentina, siendo este tanto, convertido a los 10 minutos del segundo tiempo, el primero en Liga.

¡LO PODÉS FESTEJAR TRANQUILO, ADAM! Bareiro estampó el 2-0 de Boca contra Instituto en La Bombonera por el #TorneoApertura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pR2wOq2SY0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

GOLEADOR. El sábado Gabriel Ávalos también anotó para Independiente, pero lamentablemente no pudo evitar la caída 1-2 de su equipo frente al Talleres de Córdoba. El paraguayo abrió la cuenta a los 58’, alcanzó su séptimo tanto en el Rojo y es el goleador del campeonato.