26 ene. 2026
Axel Balbuena es nuevo jugador de Luqueño

Balbuena, juvenil defensor (19) llega para ser protagonista en Luqueño por toda una temporada. En este mercado pases su nombre sonó fuerte en Olimpia y Cerro Porteño.

Enero 26, 2026 06:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Axel Balbuena.jfif

Axel Balbuena llega a la República para reforzar la zona defensiva de Luqueño.

Foto: club Sportivo Luqueño

“Bienvenido Axel, que sea un gran año en la República de Luque”, dice el mensaje en las redes sociales del club Sportivo Luqueño, donde da la bienvenida al futbolista.

Balbuena viene proveniente de Lanús y su vínculo sería por un año en carácter de préstamo y la opción de compra al finalizar el contrato.

Balbuena nació en Quilmes, Argentina, pero se nacionalizó paraguayo para jugar con la Albirroja. Recordemos que su participación más destacada fue en el Mundial Sub 20 de Chile, que se disputó entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de este año, donde fue una pieza importante de la defensa.

Jugó los cuatro partidos que disputó el combinado nacional, que fue eliminado en octavos de final ante Noruega.

Esta será su primera experiencia en el fútbol paraguayo. El juvenil también recibió propuestas para jugar en Olimpia y Cerro Porteño.

Sportivo Luqueño
Redacción D10
