06 abr. 2026
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Autos Antiguos solidarios

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay protagonizó una jornada solidaria en el Complejo Santo Domingo para adultos mayores.

Abril 01, 2026 03:03 p. m.
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Momento de la entrega de los víveres al Hogar Santo Domingo.

Foto: Gentileza

Se llenó de alegría el Complejo Santo Domingo para adultos mayores hace un par de semanas con la llegada de la donación de los deportistas.

El pasado domingo 22 de marzo que paso se realizó la gran caravana latinoamericana solidaria que realizan los países afiliados a la entidad mundial.

De esta forma, el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay y también nostálgicos de otros centros coincidieron en una caravana con un centenar de reliquias de todos los tiempos.

El fin no pudo ser más altruista. Se recaudó una tonelada de víveres y mercaderías útiles que finalizado el paseo fue entregado a autoridades del hogar. De esta forma se empezó a cumplir con la responsabilidad social de la noble nucleación.

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Gran desfile de los Autos Antiguos.

Foto: Gentileza

Autos antiguos Automovilismo
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