Australia vs. Egipto: Paso a paso

Con goles de Cristiano Ronaldo de penalti a los 68 y de Goncalo Ramos a los 90+4, Portugal le ganó por 2-1 a Croacia y lo eliminó en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido jugado en Toronto.
“Los guaraníes hicieron sudar sangre a los anfitriones del Mundial de fútbol y sólo fueron doblegados después de casi dos horas de juego, exhaustos por el cansancio”, destacó la crónica de aquel 28 de junio de 1998.
El seleccionador argentino Lionel Scaloni destacó el gran torneo que está haciendo Francia en la Copa del Mundo 2026. Los galos, actuales vicecampeones, se verán las caras en octavos contra la Albirroja.