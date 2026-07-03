03 jul. 2026
Copa del Mundo

Australia vs. Egipto: Paso a paso

Australia y Egipto miden sus fuerzas por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Julio 03, 2026 02:00 p. m. • 
Por Redacción deportes
Australia Egipto

Mundial FIFA 2026 Australia Egipto
Redacción deportes
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