Olimpia recibe a un golpeado Sportivo San Lorenzo

Carlos Paul Benítez fue designado como árbitro del encuentro. Los asistentes Luis Onieva y Roberto Cañete, y en el VAR estará José Méndez. Sin dudas, la victoria será la consigna de estos dos equipos. Pero con una enorme diferencia, el Franjeado buscará mantenerse en la cúspide del torneo, mientras que para el Santo podría significar su primera victoria en el certamen y, además, cortar la mala racha de siete caídas y un empate.

Si tomamos como referencia la última jornada de la competencia podemos mencionar que Olimpia superó por la mínima (0-1) al Sportivo Ameliano en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.

En el caso del Rayadito viene de experimentar una abultada derrota de 0-7 ante Libertad, en el mismísimo estadio Gunther Vogel, en la Ciudad Universitaria.

Otro dato importante tiene que ver con la diferencia de goles. El Franjeado ha marcado 11 goles en este torneo y Sanlo solamente 4. En cuanto a las anotaciones recibidas, al Decano le convirtieron 5 y al Rayadito ya le marcaron 22 en total.

En el historial de duelos entre ambos se puede recordar que el último disputado el 19 de julio del 2023 fue por Copa Paraguay (16avos). El Santo empató en tiempo regular y en la vía de los penales fueron efectivos eliminando a Olimpia.