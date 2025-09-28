28 sept. 2025
Artem Dovbyk lanza a la Roma

El ucraniano Artem Dovbyk aprovechó este domingo al máximo su segunda titularidad de la temporada y marcó el primer gol de la victoria de la Roma ante el Hellas Verona.

Septiembre 28, 2025 12:42 p. m. 
Por Redacción D10
G179t86WwAA2EiA.jpg

Artem Dovbyk, delantero ucraniano de la Roma.

El ucraniano Artem Dovbyk aprovechó este domingo al máximo su segunda titularidad de la temporada y marcó el primer gol de la victoria del Roma ante el Hellas Verona (2-0), certificada en los minutos finales por el argentino Matías Soulé para lanzar al combiando ‘giallorosso’ a la parte noble de la tabla.

Dos titularidades seguidas, una ante el Niza y otra ante el Hellas Verona parecen reconducir el camino de Dovbyk, que hace apenas un mes parecía casi fuera del proyecto. Aprovechó el ex del Girona, máximo goleador en el campeonato español con 24 goles en 2024, a la perfección sus minutos, goleador en el minuto 7 del duelo.

Demostró rápido que puede ser un jugador titular para Gian Piero Gasperini. Hizo lo que el equipo necesita que haga. Se peleó con la defensa, ganó la posición en el corazón del área y remató con precisión el centro del turco Zeki Celik para abrir el marcador en el Olímpico, con el que limó asperezas a lo largo del duelo con alguna acción que arrancó el aplauso.

Son ya 5 victorias en 6 partidos para el Roma. En Serie A, 4 ganados de 5 disputados, lo que coloca a la ‘Loba’ en una meritoria segunda plaza virtual, a la espera de que finalice la jornada.

La mano de Gasperini, por el momento, se ve más en los resultados que en el propio juego. Le costó al Roma otra vez agrandar la ventaja y cerrar el partido. Lo consiguió gracias a dos jugadores capitales. El primero, el meta serbio Mile Svilar, autor de dos paradas espectaculares, una de ellas con la cara, al nigeriano Gift Orban, que además se topó con el larguero en otra ocasión.

El segundo, Matía Soulè, que sumó su segundo gol en la temporada, en la que también asistió para ganar el derbi ante el Lazio. Titular en todos los partidos pegado a la bancda derecha, a pierna cambiada, volvió a demostrar el motivo por el que Gasperini confía en él. Estuvo en el momento adecuado para cazar un balón suelo en el área y poner paz en el Olímpico a falta de 10 minutos.

El Roma solventó otra prueba y está en la cabeza de carrera. El Verona, al igual que la jornada pasada ante el Juventus Turín,, volvió a demostrar empaque, aunque se queda cerca de los puestos de descenso sin conocer la victoria, con tres empates y dos derrotas. EFE

Redacción D10
