Arrancó el Clausura en el baloncesto

En el Polideportivo Fuerzas Armadas, Olimpia Kings se impuso a San Alfonzo por 111 a 82, mientras que en el León Coundou, Deportivo San José derrotó a Deportivo Campoalto por 93 a 60. En el Estadio Ka’a Poty el Colonias Gold se impuso a Deportivo Amambay por 83 a 67 y en el Efigenio González, Félix Pérez Cardozo ganó ante Ciudad Nueva por 78 a 53.

Hoy se pone en marcha la fecha 2 con el compromiso entre Deportivo San José vs. Deportivo Amambay en el Leon Coundou desde las 20:00. Para mañana la ronda se completa con: Ciudad Nueva vs. Colonias Gold (Luis Fernández), Campoalto vs. Olimpia Kings (Comando Logistico) y San Alfonzo vs. Luqueño (Coop. San Lorenzo), todos a las 20:00.