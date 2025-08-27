27 ago. 2025
Otros Deportes

Arrancó el Clausura en el baloncesto

Con cuatro compromisos en simultáneo, se puso en marcha el Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera División.

Agosto 27, 2025 07:54 a. m. • 
Por Redacción D10
olimpia basquet_62704585.jpg

La disputa. Olimpia se impuso a San Alfonzo por 111 a 82.

En el Polideportivo Fuerzas Armadas, Olimpia Kings se impuso a San Alfonzo por 111 a 82, mientras que en el León Coundou, Deportivo San José derrotó a Deportivo Campoalto por 93 a 60. En el Estadio Ka’a Poty el Colonias Gold se impuso a Deportivo Amambay por 83 a 67 y en el Efigenio González, Félix Pérez Cardozo ganó ante Ciudad Nueva por 78 a 53.

Hoy se pone en marcha la fecha 2 con el compromiso entre Deportivo San José vs. Deportivo Amambay en el Leon Coundou desde las 20:00. Para mañana la ronda se completa con: Ciudad Nueva vs. Colonias Gold (Luis Fernández), Campoalto vs. Olimpia Kings (Comando Logistico) y San Alfonzo vs. Luqueño (Coop. San Lorenzo), todos a las 20:00.

Básquetbol Olimpia Kings Otros Deportes
Redacción D10
