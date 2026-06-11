Argentina, enfocada en defender la corona

El equipo de Lionel Scaloni mantiene la base del plantel campeón, encabezado por Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa y continúa siendo el gran referente. El capitán llega recuperado físicamente y mostró buenas sensaciones en el último amistoso previo al certamen.

Entre las principales novedades de la convocatoria aparecen nombres que buscan consolidarse, como Valentín Barco, Nico Paz y Giuliano Simeone, futbolistas que representan el recambio generacional dentro de un grupo con experiencia y juventud.