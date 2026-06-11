11 jun. 2026
Copa del Mundo

Argentina, enfocada en defender la corona

La selección de Argentina llega a la Copa del Mundo 2026 con la misión de defender el título conquistado en Catar 2022 y con varias novedades importantes en la previa de su debut en el Grupo J.

Junio 11, 2026 07:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Argentina v Iceland - International Friendly

Óptimo. Lionel Messi volverá a ser el centro de atención.

Foto: AFP

El equipo de Lionel Scaloni mantiene la base del plantel campeón, encabezado por Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa y continúa siendo el gran referente. El capitán llega recuperado físicamente y mostró buenas sensaciones en el último amistoso previo al certamen.

Entre las principales novedades de la convocatoria aparecen nombres que buscan consolidarse, como Valentín Barco, Nico Paz y Giuliano Simeone, futbolistas que representan el recambio generacional dentro de un grupo con experiencia y juventud.

Argentina Copa del mundo Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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