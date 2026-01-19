Árbitros de APF combinan pretemporada con tecnología

Prosigue la pretemporada 2026 de los árbitros del plantel profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con la mirada puesta específicamente en el VAR (Video Assistant Referee), antes del inicio del torneo Apertura.

Tras los trabajos físicos, el foco está puesto en la tecnología, con trabajos enmarcados dentro del simulador VAR, donde se plantearán situaciones de juego reales y los jueces deberán utilizar de forma correcta esta herramienta, con la finalidad de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos.

Esta parte de la pretemporada arbitral se extenderá hasta el miércoles 21 de enero, en la antesala al inicio de la competencia oficial de esta temporada futbolística, que será el viernes 23 con el arranque del Apertura 2026.

Los trabajos con el simulador VAR están dirigidos por Pablo Silva, director del VAR, bajo la coordinación general de Eber Aquino, director de la Comisión de Árbitros de la APF.