20 ene. 2026
Torneo Apertura

Árbitros de APF combinan pretemporada con tecnología

Los árbitros pasan del campo al simulador VAR, donde se plantean situaciones reales de juego que tienen que ser resueltas por los jueces.

Enero 19, 2026 06:33 p. m. • 
Por Redacción D10
arbitros

Los profesionales van ultimando detalles antes del inicio del Apertura.

Foto: Gentileza

Prosigue la pretemporada 2026 de los árbitros del plantel profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con la mirada puesta específicamente en el VAR (Video Assistant Referee), antes del inicio del torneo Apertura.

Tras los trabajos físicos, el foco está puesto en la tecnología, con trabajos enmarcados dentro del simulador VAR, donde se plantearán situaciones de juego reales y los jueces deberán utilizar de forma correcta esta herramienta, con la finalidad de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos.

Esta parte de la pretemporada arbitral se extenderá hasta el miércoles 21 de enero, en la antesala al inicio de la competencia oficial de esta temporada futbolística, que será el viernes 23 con el arranque del Apertura 2026.

Los trabajos con el simulador VAR están dirigidos por Pablo Silva, director del VAR, bajo la coordinación general de Eber Aquino, director de la Comisión de Árbitros de la APF.

Árbitros
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ACT_7573_61192163.jpg
Torneo Apertura
Olimpia, por una despedida digna
Olimpia (32) recibe hoy a Recoleta por la fecha 22 del torneo Apertura 2025, desde las 10:00, en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, para darle cierre a un primer semestre negro debido a los malos resultados deportivos sufridos en todos los frentes.
Junio 01, 2025 08:41 a. m.
 · 
Redacción D10
FFGG.jpg
Torneo Apertura
Habrá grito de campeón
A las 16:00 arrancan los duelos en simultáneo para conocer al campeón del torneo Apertura 2025.
Junio 01, 2025 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
GsT2SrhWMAIf_71.jfif
Torneo Apertura
Cerro Porteño se despide con goleada
El Ciclón le puso punto final a su participación en el torneo Apertura, con una goleada 1-6 sobre Atlético Tembetary.
Mayo 31, 2025 08:49 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-05-30 at 3.17.17 PM (1).jpeg
Torneo Apertura
Tembetary vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Tembetary enfrenta a Cerro Porteño por la última jornada del Torneo Apertura. Los detalles en D10.
Mayo 31, 2025 06:48 p. m.
 · 
Redacción D10
GsOW36iXsAApCl7.jpeg
Torneo Apertura
Nacional no tuvo piedad en el Este
Nacional derrotó 2-4 a General Caballero y termina en el 8° puesto del Apertura. La gran figura fue el delantero Gustavo Caballero.
Mayo 30, 2025 07:18 p. m.
 · 
Redacción D10
GRA - NAC.png
Torneo Apertura
General Caballero de JLM vs. Nacional: Paso a paso
General Caballero de JLM recibe a Nacional desde las 17:00 en el inicio de la última fecha del torneo Apertura 2025. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Mayo 30, 2025 03:47 p. m.
Carga Más