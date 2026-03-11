Doblete de Ávalos para Independiente

Gabriel Ávalos quiere ir al Mundial y lo demuestra con goles en el fútbol argentino. Este martes, en la reanudación del fútbol tras el paro por huelga, fue clave en el empate de su equipo frente a Unión de Santa Fe.

Su equipo no estaba pasando bien en el Libertadores de América, siendo goleado por el cuadro Tatengue. Sin embargo, el paraguayo aportó un tanto de penal sobre los 49' y un gol de cabeza a los 68’ para poner al equipo a tiro de empate. Al final el cuadro Rojo logró empatar agónicamente 4-4 sobre el final.

El paraguayo está teniendo un arranque prometedor con Independiente en esta temporada 2026. El ariete lleva disputado 9 encuentros, marcó 6 tantos y dio tres asistencias.