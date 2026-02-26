26 feb. 2026
Fútbol Internacional

Anulan el envío a juicio por violación a Ben Yedder

El envío a juicio por violación del futbolista francés Wissam Ben Yedder, ordenado en noviembre pasado, fue anulado por el tribunal de Apelación de Aix-en-Provence, que consideró que no existen pruebas suficientes que sustenten esa decisión.

Febrero 26, 2026 03:37 p. m. • 
Por Redacción D10
Wissam Ben Yedder

Ben Yedder fue condenado en septiembre de 2025 por violencias psicológicas contra su esposa durante el periodo de divorcio entre ambos.

Foto: Gentileza - Sevilla

Según publica este jueves el diario L’Équipe, la decisión fue adoptada “por falta de pruebas suficientes” y pese a que la Fiscalía había solicitado que se abriera un juicio contra el ex futbolista del Sevilla y su hermano.

Sobre el jugador, actualmente en el Wydad de Casablanca, pesaba una acusación de violación, intento de violación y agresión sexual.

Fueron acusados en 2023 por dos jóvenes que habían encontrado durante una fiesta, por lo que fue procesado y en noviembre pasado los jueces de instrucción ordenaron que se les enviara ante un tribunal.

Sus abogados apelaron esa decisión y ahora han obtenido una victoria jurídica para el futbolista, que se desembaraza de este caso.

Ben Yedder fue condenado en septiembre de 2025 por violencias psicológicas contra su esposa durante el periodo de divorcio entre ambos.

Además, cuenta con dos condenas en España, una por fraude fiscal y otra por violencias sexuales contra una joven, decisión que está en trámite de apelación.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Atlético de Madrid.jpg
Fútbol Internacional
Atlético de Madrid avanza a octavos de la Champions
Agarrado a una pegada incontestable en ataque, con tres goles de Alexander Sorloth y otro de Johnny Cardoso cuando peor se sentía el equipo, el Atlético de Madrid doblegó al amenazante Brujas (4-1), se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones.
Febrero 24, 2026 06:48 p. m.
 · 
Redacción D10
cchacho.jpeg
Fútbol Internacional
Los candidatos a sustituir a Marcelo Gallardo en River Plate
Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari son candidatos a ocupar el puesto de entrenador del River Plate, tras el anuncio de la salida de Marcelo Gallardo, en el inicio de una temporada en la que el ‘Millonario’ sigue la mala racha.
Febrero 24, 2026 04:01 p. m.
Thibaut Courtois
Fútbol Internacional
Video: Courtois cuestiona a Chilavert
El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, criticó la opinión de José Luis Chilavert sobre el caso Vinícius-Prestianni.
Febrero 24, 2026 11:53 a. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM
Fútbol Internacional
Prestianni viaja con el Benfica a Madrid
El argentino Gianluca Prestianni viaja este martes a Madrid junto con el resto de jugadores del Benfica, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por el club a la suspensión provisional del extremo por parte de la UEFA tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.
Febrero 24, 2026 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
hhaiki.jfif
Fútbol Internacional
Hakimi será juzgado por violación tras la denuncia de una mujer en 2023
El defensa hispano-marroquí del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi será juzgado por el cargo de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, decidió la jueza instructora.
Febrero 24, 2026 08:45 a. m.
 · 
Redacción D10
636778998800036365w.jpg
Fútbol Internacional
Marcelo Gallardo dejará a River Plate
Marcelo Gallardo anunció que desde el jueves dejará de ser el entrenador de River Plate, cuando su equipo se mida en el estadio Monumental de Buenos Aires con el Banfield por la séptima jornada del torneo Apertura argentino.
Febrero 24, 2026 06:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más