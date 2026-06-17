17 jun. 2026
Copa Mundial

Andrés Cubas: “Debemos volver a nuestras bases”

El mediocampista Andrés Cubas se refirió que el grupo está fuerte y que piensa en revertir la situación adversa en la Copa Mundial en el juego ante Turquía.

Junio 17, 2026 06:53 p. m. • 
Por Redacción D10
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026

Andrés Cubas, mediocampista de la selección paraguaya.

JAMIE SQUIRE/Getty Images via AFP

Andrés Cubas, mediocampista de la Selección Paraguaya, analizó el momento del equipo albirrojo en la previa el compromiso que se viene ante Turquía que será el sábado 20, desde las 00:00, en California.

Cubas apuntó acerca de lo que dejó la derrota frente a EE.UU: “La derrota fue dura; nos pegó. Sabíamos, después del partido, que no estuvimos a la altura y que no salió lo que queríamos hacer. Pero bueno, aprendimos de eso y desde ya estamos enfocados en Turquía, preparándolo, y ojalá que vamos a hacer lo mejor”.

Con respecto al próximo rival, el volante analizó: “Sabemos que tienen buenos jugadores, ya lo estuvimos analizando; estuvimos viendo cómo tratan de jugar, cómo encuentran a jugadores que pueden desequilibrar. Así que vamos a tener que estar atentos a esos detalles, a estar cerca y creo que es importante hacer lo nuestro, hacer lo que nosotros vamos a preparar, y ojalá que podamos dominar el partido”.

Acerca del momento interno luego del golpe en el estreno, el Albirrojo apuntó: “El grupo está bien, estamos muy bien, estamos confiados; estamos con ganas de revertir esto, sabemos que depende de nosotros. Estamos todos juntos, obviamente, apoyándonos, así que estamos bien. Sabemos que tenemos que cambiar la cara, pero depende de nosotros y somos capaces de dar vuelta”.

Para lo que se viene, Cubas fue claro al remarcar: “Volver a nuestra base, a ajustar eso, y desde ahí volver a crecer, a tratar de también explotar las virtudes que tenemos”, sumando: “Apoyar a lo que pueda plantear el profe y luego cada uno tiene que dar lo mejor de uno mismo en esas situaciones, tanto defensiva como ofensiva. Dentro de la cancha creo que fue eso lo que faltó: esa determinación para sacarlo adelante, así que estamos trabajando en eso”.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Andrés Cubas
Redacción D10
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