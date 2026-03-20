20 mar. 2026
Fútbol Internacional

Ancelotti convoca al portero Hugo Souza

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, convocó este viernes al portero del Corinthians, Hugo Souza, en reemplazo de Alisson, para los amistosos que jugará Brasil este mes contra Francia y Croacia.

Marzo 20, 2026 05:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Souza

El portero Hugo Souza fue llamado por el seleccionador brasileño.

Foto: Gentileza - Hugo Suoza

El actual portero del Liverpool, fue apartado de la Canarinha tras sufrir una lesión, según el comunicado divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Alisson sintió molestias en el muslo derecho durante un partido contra el Galatasaray en la Liga de Campeones. El guardameta del Corinthians, de 27 años, ya había sido incluido en convocatorias anteriores y debutó con la selección en un amistoso contra Japón en 2025.

Brasil se enfrentará a Francia el próximo 26 de marzo en Boston y a Croacia, el 31, en Orlando, en Estados Unidos.

Los amistosos con Francia y Croacia serán los últimos partidos de Brasil antes de que el entrenador italiano divulgue la lista final de los brasileños que disputarán el Mundial 2026.

Brasil
Redacción D10
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