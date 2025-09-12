12 sept. 2025
Selección Paraguaya

Amistosos confirmados de la Sub 20 antes del Mundial

La Albirroja Sub 20 confirmó los tres amistosos que jugará antes de la Copa del Mundo que será en Chile.

Septiembre 12, 2025 03:21 p. m.
La Sub 20 se prepara para la competencia.

La Selección Paraguaya Sub 20 tiene confirmado tres partidos amistosos como previa a su participación en la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, que se disputará en Chile, del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Los rivales confirmados son Arabia Saudita, el domingo 14 de septiembre en el CARDE, a las 16:00; el miércoles 17 ante Colombia, en el CARFEM, a las 16:00; y finalmente, el domingo 21, a las 16:00, ante Japón, en el CARDE, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a través de su página web oficial.

Esta serie de amistosos permitirá al combinado nacional medir sus fuerzas para llegar de la mejor manera a la cita mundialista, de la que forma parte del Grupo B junto a Corea, Ucrania y Panamá, debutando el sábado 27 de septiembre ante los panameños, en el estadio Elías Figueroa, en la ciudad de Valparaíso.

