Ameliano recibe a un alicaído Luqueño

Este partido pone frente a frente a dos elencos que viven momentos muy diferentes. Por su parte, la V Azulada llega después vencer por 1-2 a San Lorenzo, a domicilio. Este triunfo significó el tercero al hilo.

Su rival, el Auriazul en la fecha 14 del Torneo Apertura cayó por 3-2 ante Cerro Porteño, esa fue la cuarta derrota de manera consecutiva. Hace ocho jornadas que el Chanchón no puede conseguir gritar victoria, una situación preocupante en la República.

El árbitro de este encuentro será Giancarlos Juliadoza. Los líneas serán Carmelo Candia y Derlys González, mientras que el VAR comandará Derlis López. El último juego entre ambos culminó 1-0 a favor de la V Azulada.