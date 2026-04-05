05 abr. 2026
Torneo Apertura

Ameliano recibe a un alicaído Luqueño

Un fortalecido Sportivo Ameliano recibe a un golpeado Sportivo Luqueño en el estadio Ameliano-Villeta, desde las 18:30. Este será un duelo de seis puntos entre dos rivales que se juegan la permanencia en Primera División.

Abril 05, 2026 11:15 a. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Luqueño Sportivo Ameliano

Sin margen. Luqueño sin margen de error en Villeta.

Este partido pone frente a frente a dos elencos que viven momentos muy diferentes. Por su parte, la V Azulada llega después vencer por 1-2 a San Lorenzo, a domicilio. Este triunfo significó el tercero al hilo.

Su rival, el Auriazul en la fecha 14 del Torneo Apertura cayó por 3-2 ante Cerro Porteño, esa fue la cuarta derrota de manera consecutiva. Hace ocho jornadas que el Chanchón no puede conseguir gritar victoria, una situación preocupante en la República.

El árbitro de este encuentro será Giancarlos Juliadoza. Los líneas serán Carmelo Candia y Derlys González, mientras que el VAR comandará Derlis López. El último juego entre ambos culminó 1-0 a favor de la V Azulada.

Torneo Apertura Libertad Guaraní
Redacción D10
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