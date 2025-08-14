14 ago. 2025
Copa Sudamericana

Alianza Lima cerca de cuartos al vencer a la Católica de Quito

Alianza Lima se acercó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al imponerse por 2-0 a la Universidad Católica de Quito gracias a un doblete del argentino Alan Cantero en un luchado encuentro con diversas oportunidades de gol para ambos equipos.

Agosto 14, 2025 
Por Redacción D10
GyR-1ZHXoAYowKs.jpeg

El cuadro peruano sigue dando de qué hablar a nivel internacional.

Foto: Sudamericana

El estadio Alejandro Villanueva, en el distrito limeño de La Victoria, acogió este duelo de ida de los octavos de final con un interesante tira y afloja del que los locales salieron victoriosos y parten con ventaja para la vuelta en Quito.

La primera oportunidad de gol del encuentro llegó en el minuto 30 cuando el mediocentro ecuatoriano de Alianza Lima Fernando Gaibor hizo un remate potente que el portero rival, Johan Lara, supo salvar.

Poco después llegó un golpe duro para los locales cuando el peruano Paolo Guerrero hizo una mueca de dolor por una molestia muscular sentida en una carrera y tuvo que abandonar el partido lesionado. En su lugar entró su compañero, el también veterano Hernán Barcos.

En los últimos minutos del primer tiempo se aceleró el ritmo en ambos equipos y por parte del equipo ecuatoriano, Bryon Palacios y Azarías Londoño firmaron oportunidades de gol, y Kevin Quevedo y Sergio Peña fueron los que más se acercaron a anotar entre los de Lima.

Los comentaristas destacaron el trabajo de ambos porteros, pues tanto el boliviano Guillermo Viscarra, que es parte del conjunto blanquiazul, y Lara, del cuadro de Quito, salvaron a sus respectivos equipos en varias ocasiones.

El segundo tiempo arrancó para Alianza con sendos remates al poste de Peña y otro de Fernando Gaibor, mientras que los de Ecuador también tuvieron su acercamiento al marcador después de un peligroso cabezazo de Palacios.

Cantero entró a la cancha en lugar de Alessandro Burlamaqui, y el movimiento del técnico argentino Néstor Gorosito fue clave para que los peruanos se alzaran con la victoria.

En el minuto 76, precisamente en un momento de menos opciones para los locales, una gran asistencia de Barcos dio paso a un cabezazo de Cantero que acabó dentro de la portería rival.

Y el argentino se quedó con hambre, pues en el minuto 86 aprovechó un error de la defensa ecuatoriana y definió el segundo tanto de la noche en una formidable carrera hacia el arco.

Lara paró en los últimos minutos un disparo del uruguayo-italiano Pablo Ceppelini en el área que podría haber sido el tercero para los limeños.

Copa Sudamericana
Redacción D10
