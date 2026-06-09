Alentadora perspectiva

La Selección Paraguaya de Fútbol cumplió anoche su segundo día de movilización en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, apuntando al estreno del viernes (22:00). El ensayo fue abierto para la prensa y los aficionados.

Con Julio Enciso, fuera de un peligro mayor, y moviéndose en el campo con actividades sin muchas exigencias, el grupo va tomando forma y el entrenador Gustavo Alfaro va sacándose dudas, con respecto al armado del equipo inicial.

Enciso está prácticamente descartado para el juego inicial, ya que el golpe fue importante pero no de gravedad, emergiendo Mauricio Magalhães Prado como su reemplazante natural, para mantener el esquema de moverse por todo el frente del ataque, como un enlace.

En portería la pulseada está reñida. Roberto Junior Fernández, por su comprobada experiencia, ya que fue pieza clave en las Eliminatorias, y Gastón Olveira, de Olimpia, correrían con cierta ventaja.

Para este jueves 11 de junio, Gustavo Alfaro charlará en conferencia de prensa en donde podría despejar las dudas.

ÁRBITROS. Ayer se confirmó que Danny Makkelie, de Países Bajos, será el árbitro central. Sus compatriotas Hessel Steegstra y Jan de Vries serán los líneas. El cuarto es Yusuke Araki (Japón) y el VAR Carlos del Cerro Grande (España).