08 sept. 2025
Tenis

Alcaraz: “Tengo Australia en el punto de mira”

Con el trofeo del Abierto de Estados Unidos en sus manos y reinstalado en el número uno del mundo dos años después, Carlos Alcaraz dijo en una entrevista con EFE que su objetivo inmediato es completar el ‘Grand Slam’. “Tengo Australia en el punto de mira”, aseguró el tenista español.

Septiembre 08, 2025 02:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Alcaraz

A Carlos Alcaraz le gustaría completar el ‘Grand Slam’.

Alcaraz atendió a EFE el domingo por la noche, pocas horas después de conquistar Nueva York con un triunfo ante su gran rival, el italiano Jannik Sinner. Aún en el estadio Arthur Ashe en Queens, el murciano cumplía con sus últimos compromisos con la ATP antes de reunirse con su equipo y amigos para celebrar el título.

Rumbo a la pista del estadio para una sesión de fotos con el trofeo en las manos, Alcaraz repasó el momento clave de la final: su reacción con un parcial de 5-0 tras ceder el segundo set ante Sinner, el único que perdió en todo el torneo. El resultado final fue de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en 2 horas y 42 minutos.

“En el segundo set también he tenido bolas de ‘break’ en el primer juego, no las he aprovechado. Cuando no aprovechas las oportunidades contra alguien como Jannik, te pasa factura”, dijo Alcaraz.

“Lo bueno del tercer set es que sí que he aprovechado las oportunidades en el primer juego de resto que he tenido. A partir de ahí me ha dado mucha confianza. Él también ha entrado un poco en bajón y nosotros hemos aprovechado nuestro subidón”, añadió.

Australia, asignatura pendiente

Este Abierto de Estados Unidos fue el segundo de Alcaraz en Nueva York y su sexto ‘grande’ -también cuenta con dos títulos de Roland Garros y dos de Wimbledon en sus vitrinas-. Solo el serbio Novak Djokovic (24), una leyenda del tenis en el tramo final de su carrera, supera su cifra de ‘grandes’ entre los tenistas en activo. Además, este lunes regresó al número uno del mundo, dos años después de haberlo perdido.

Alcaraz se marca ahora un nuevo objetivo, el Abierto de Australia, el único que se le resiste.

“Es el objetivo claro. Tengo Australia en el punto de mira”, dijo Alcaraz a EFE mientras recorría el muro de honor del estadio, con los retratos de todos los campeones. El murciano se detuvo prácticamente sin darse cuenta junto al de Arantxa Sánchez Vicario, campeona en 1994.

“Me gustaría, me encantaría completar el ‘Grand Slam’. Los cuatro. Es el objetivo principal de cara a cada año. Es por lo que entrenamos y hacemos una muy buena pretemporada para estar lo mejor posible de cara a Australia”, añadió.

‘Sincaraz’, duelo generacional

Como en Nueva York, en Melbourne Alcaraz deberá arrebatarle el trofeo a Sinner, dominador de la pista rápida y con quien mantiene un frenético duelo generacional. El español se impuso al de los Alpes en cuatro finales este año —Roland Garros, Estados Unidos, Roma y Cincinnati—, cayendo únicamente en Wimbledon.

Una rivalidad que cada vez parece más descompensada, aunque Alcaraz, que tiene a Sinner estudiado al detalle, no lo percibe así.

“Jannik también me ha ganado muchos partidos. Mi buena racha está sucediendo ahora. A lo mejor llegará un momento en el que él tenga la buena racha. Yo creo que los partidos que jugamos, los momentos en los que jugamos y la manera en la que nos hacemos mejores, es una rivalidad bastante buena”, aseguró.

Alcaraz no viajará a Marbella para la eliminatoria de la Copa Davis de este fin de semana. Su próxima aparición será dentro de diez días en la Copa Laver de Roger Federer, en San Francisco (Estados Unidos), donde representará al equipo europeo junto a Alexander Zverev o Holger Rune.

Antes de volver a su vestuario, se le preguntó qué tenía planeado para la noche neoyorquina. "¡Disfrutar, disfrutar!”, respondió con una sonrisa.

Tenis Carlos Alcaraz
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Iga Świątek
Tenis
Iga Swiatek se deshace en dos sets de Emiliana Arango
La polaca Iga Swiatek, número 2 del mundo, derrotó este martes en dos sets a la colombiana Emiliana Arango, puesto 84 de la clasificación y la eliminó en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.
Agosto 26, 2025 04:37 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-USA-OPEN
Tenis
El error de un fotógrafo sume en el caos el partido entre Medvedev y Bonzi
El error de un fotógrafo, que salió a la cancha cuando el francés Benjamin Bonzi servía con bola de partido, sumió su duelo con el ruso Daniil Medvedev en un absoluto caos, caldeado por la grada, que tuvo un dramático desenlace.
Agosto 25, 2025 08:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Iga Swiatek
Tenis
Swiatek recupera el número dos del mundo
La polaca Iga Swiatek ha recuperado el número dos de la clasificación mundial de la WTA tras imponerse a la italiana Jasmine Paolini en la final de Cincinnati (Estados Unidos).
Agosto 19, 2025 10:33 a. m.
 · 
Redacción D10
US Open
Tenis
El US Open otorgará cifra récord para los campeones individuales
El Abierto de Estados Unidos, que se disputará en Nueva York del 18 de agosto al 7 de septiembre, repartirá este año 5 millones de dólares a los campeones de los cuadros individuales masculino y femenino, máximo histórico para un torneo de tenis, informó este miércoles la Federación de Tenis de EEUU.
Agosto 06, 2025 02:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Wimbledon
Tenis
Wimbledon registró la mayor asistencia de espectadores de su historia
El torneo de Wimbledon registró en su 138 edición, entre el 30 de junio y el 13 de julio pasados, la mayor asistencia de su historia y otra ristra de récords que van desde las impresiones en redes sociales y el impacto mediático a la venta de artículos durante las 1.250 horas de tenis en el All England Club.
Julio 22, 2025 11:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Jannik Sinner Carlos Alcaraz
Tenis
Sinner y Djokovic, bajas en el Masters 1.000 de Toronto
El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el ganador de veinticuatro títulos del Grand Slam, el serbio Novak Djokovic, anunciaron su renuncia a jugar, igual que el británico Jack Draper, el Masters 1.000 de Toronto que se disputará del 27 de julio al 7 de agosto, en pista dura.
Julio 20, 2025 01:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más