Alan Benítez desea “dejar una buena impresión al profe”

Alan Benítez fue llamado para este combo de amistosos que la Selección Paraguaya afrontará en Europa. El actual jugador de Libertad no fue uno de los habituales llamados por lo que esta convocatoria representa una gran oportunidad para ganarse un lugar de cara al Mundial 2026.

“Ahora en estos dos últimos amistosos, si es que me toca, hacer un buen papel para poder dejar una buena impresión al profe”, comentó en contacto con la prensa antes del viaje a tierras europeas.

En Libertad últimamente está desempeñándose como volante, por eso, en medio de risas dijo sobre el seleccionador Gustavo Alfaro: “Yo no sé lo que va a pensar él, ojalá que me ponga más de lateral porque es donde yo me siento mejor, pero hoy me toca cumplir otra función en Libertad. Me siento cómodo también, no desconozco esa posición, así que puedo ser de ayuda también en la Selección”.

“No desconozco esa posición, ya con el profe Chiqui (Francisco Arce) en su momento en Cerro Porteño llegué a jugar ahí, me siento cómodo también, pero prefiero jugar un poco más de lateral”, acotó.

Alan Benítez estuvo convocado para los dos últimos combos de la Selección Paraguaya durante el 2025 y jugó los 90 minutos de cada segundo amistoso.