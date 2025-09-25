Achucarro dirigirá ante el Auriazul

El interinato del entrenador Jorge Achucarro se extenderá hasta el encuentro de este sábado, día en que Cerro Porteño visitará a Sportivo Luqueño por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Este juego se disputará en el estadio Luis Salinas de Itauguá, desde las 17:00.

El adiestrador, que debutó con triunfo frente a Ameliano (2-0), ya podrá contar con Ignacio Aliseda y Federico Pachi Carrizo. Los creativos argentinos ya están recuperados de sus respectivas lesiones y son opciones para el DT.

Por otra parte, hoy serán examinados el volante Robert Piris Da Motta y los delanteros Juan Manuel Iturbe y Sergio Araujo para saber en qué condiciones físicas se encuentran.

llegada. El nuevo técnico del Ciclón, el uruguayo Jorge Bava llegará a nuestro país el viernes para terminar su vinculación con la entidad de Barrio Obrero. El contrato sería por lo que queda del 2025 y por la próxima temporada.

De acuerdo con las informaciones, Achucarro se incorporará a los nuevos profesionales para aportar información de primera mano sobre el actual plantel. Además, el ídolo azulgrana coincidió con Bava en Atlas de México.

La APF reprogramó el juego entre Cerro Porteño y Sol de América para el martes 7 de octubre, desde las 19:00, en el Luis Salinas de Itauguá El duelo, correspondiente a los octavos de la Copa Paraguay, estaba agendado inicialmente para el 30 de este mes.