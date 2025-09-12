29 de Septiembre lidera el Cuadrangular Final

Ayer jueves se disputó la primera fecha del Cuadrangular Final de la Copa de Oro de fútbol de salón en el Polideportivo del Club Sol de América en Barrio Obrero, Asunción.

A primera hora, Atlético La Merced de Ñemby y Fomento de Barrio Obrero empataron 4-4 en un emotivo partido.

Mientras que en el choque de fondo, en otro duelo no menos emotivo, 29 de Septiembre derrotó por 3-2 a Atenas.

Posiciones: 29 de Septiembre 2 puntos, Fomento 1, La Merced 1 y Atenas 0.

Próxima fecha, martes 16/09:

Atenas vs. La Merced.

Fomento vs. 29 de Septiembre.