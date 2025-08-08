08 ago. 2025
2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso

2 de Mayo y Sportivo Trinidense abren la séptima fecha del Torneo Clausura en el estadio Río Parapití.

Agosto 08, 2025 03:12 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense

Torneo Clausura 2 de Mayo Sportivo Trinidense
Redacción D10
