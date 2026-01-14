14 ene. 2026
Fútbol Paraguayo

Así se jugarán las primeras tres fechas del torneo Apertura 2026

Están definidos los días, horarios y estadios de los juegos de las primeras fechas del Apertura. Hay partidazos en la fecha 1.

Enero 14, 2026 01:24 p. m.
54942886559_c47d29e75c_o.jpg

Cerro Porteño-Libertad se jugará por la fecha 1.

Foto: APF.

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se reunió este miércoles y programó las primeras tres jornadas del campeonato Apertura 2026 de la Primera División del fútbol nacional.

En la jornada 1 destacan dos partidazos: Cerro Porteño-Libertad, en La Nueva Olla el sábado 24 de enero desde las 20:15 y Olimpia vs. Guaraní, que será en el estadio Defensores del Chaco el domingo 25 desde las 18:00.

En la fecha 2, que se jugará entre semana, Sportivo San Lorenzo recibirá al Ciclón en Capiatá, en el estadio Erico Galeano, el martes 27 desde las 20:15, mientras que un día después Olimpia visitará al 2 de Mayo en el Río Parapití.

En la fecha 3, el Decano volverá a jugar en Sajonia, esta vez ante Sportivo Trinidense, y el Ciclón lo hará en su cancha ante Sportivo Luqueño.

Vale recordar que debido a que a mitad de año se jugará la Copa del Mundo, el torneo Apertura 2026 contará con 22 fechas, cuatro adelantos para poder mantener el formato de todos contra todos, a dos ruedas.

LA PROGRAMACIÓN

dbd6bd08-5e93-4716-9a75-4d9fb332ae20-355.webp

APF Torneo Apertura Cerro Porteño
Más contenido de esta sección
bbboccia.jfif
Fútbol Paraguayo
Libertad y Rubio Ñu midieron fuerzas
El Libertad de Chiqui Arce y el Rubio Ñu de Gustavo Morínigo se enfrentaron en un par de amistosos en La Huerta.
Enero 10, 2026 04:26 p. m.
Pablo Zeballos
Fútbol Paraguayo
Pablo Zeballos, con ganas de volver
El recordado Pablo Zeballos manifestó en Fútbol a lo Grande sus ganas de regresar a la actividad profesional y dejó en claro que no le importa la categoría.
Enero 07, 2026 01:11 p. m.
 · 
Redacción D10
salcedof.JPG
Fútbol Paraguayo
Santiago Salcedo y el dolor de no poder volver a Cerro Porteño
Santiago Salcedo habló sobre la vez que se ofreció a Cerro Porteño y que no pudo concretar su sueño de regresar al club de sus amores.
Enero 06, 2026 01:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Eber Aquino_0006869102_18564170.jpg
Fútbol Paraguayo
Éber Aquino: “Algunas opiniones lastiman”
El director de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Éber Aquino, habló sobre el año del referato nacional y acerca de cómo los jueces reciben las críticas: “Algunas opiniones lastiman”.
Enero 06, 2026 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
molinas.jpg
Fútbol Paraguayo
Gabriel Molinas: “Quiero seguir jugando en Primera”
Gabriel Molinas, lateral últimamente en General Caballero de JLM, habló con Fútbol a lo Grande sobre su futuro.
Enero 06, 2026 11:48 a. m.
Helena Cantero
Fútbol Paraguayo
Jueces paraguayos con insignia FIFA
La Comisión de Árbitros de la Federación Internacional de Fútbol Asociado dio a conocer la lista de los jueces que portarán la insignia FIFA en juegos nacionales e internacionales.
Enero 05, 2026 02:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más