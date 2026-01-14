Así se jugarán las primeras tres fechas del torneo Apertura 2026

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se reunió este miércoles y programó las primeras tres jornadas del campeonato Apertura 2026 de la Primera División del fútbol nacional.

En la jornada 1 destacan dos partidazos: Cerro Porteño-Libertad, en La Nueva Olla el sábado 24 de enero desde las 20:15 y Olimpia vs. Guaraní, que será en el estadio Defensores del Chaco el domingo 25 desde las 18:00.

En la fecha 2, que se jugará entre semana, Sportivo San Lorenzo recibirá al Ciclón en Capiatá, en el estadio Erico Galeano, el martes 27 desde las 20:15, mientras que un día después Olimpia visitará al 2 de Mayo en el Río Parapití.

En la fecha 3, el Decano volverá a jugar en Sajonia, esta vez ante Sportivo Trinidense, y el Ciclón lo hará en su cancha ante Sportivo Luqueño.

Vale recordar que debido a que a mitad de año se jugará la Copa del Mundo, el torneo Apertura 2026 contará con 22 fechas, cuatro adelantos para poder mantener el formato de todos contra todos, a dos ruedas.

LA PROGRAMACIÓN