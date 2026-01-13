Se programarán las primeras tres fechas del Apertura

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se reunirá el miércoles a las 12:00 para programar las primeras tres fechas del Torneo Apertura 2026, que comenzará el viernes 23 de enero.

Sin duda, los dos choques que resaltan del estreno del campeonato paraguayo son el clásico más añejo entre Olimpia y Guaraní en el Defensores del Chaco y el juego entre el supercampeón Cerro Porteño y el Libertad que dirige Francisco Arce en La Nueva Olla.

La segunda fecha, que será de adelanto, se disputará entre el martes 27, miércoles 28 y jueves 29; mientras que la jornada siguiente, se desarrollará entre el sábado 31 de enero, domingo 1 y lunes 2 de febrero.

Vale recordar que, debido a que a mitad de año se jugará la Copa del Mundo, el Torneo Apertura 2026 contará con cuatro adelantos para poder mantener el formato de todos contra todos, a dos ruedas. las fechas que serán programadas.

Fecha 1

-Olimpia vs. Guaraní

-Recoleta vs. Sportivo Trinidense

-Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu

-Cerro Porteño vs. Libertad

-Nacional vs. Sportivo San Lorenzo

-2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño

Fecha 2

-2 de Mayo vs. Olimpia

-Sportivo Luqueño vs. Nacional

-Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño

-Libertad vs. Sportivo Ameliano

-Rubio Ñu vs. Recoleta

-Sportivo Trinidense vs. Guaraní

Fecha 3

-Olimpia vs. Sportivo Trinidense

-Guaraní vs. Rubio Ñu

-Recoleta vs. Libertad

-Sportivo Ameliano vs. Sportivo San Lorenzo

-Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño

-Nacional vs. 2 de Mayo