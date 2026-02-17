2 de Mayo vs. Sporting Cristal: Paso a paso

El Juez Deportivo de la Serie A anunció este martes la suspensión hasta el 31 de marzo de Damien Comolli, director general de la Juventus, y hasta el 27 de febrero de Giorgio Chiellini, director de estrategia del mismo club, por encararse con el árbitro del partido contra el Inter durante el descanso por considerar injusta la expulsión del jugador francés Pierre Kalulu.

