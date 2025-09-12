2 de Mayo da la nota y tumba al puntero Guaraní

Guaraní la pasó muy mal en su presentación en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. El equipo de Víctor Bernay no pudo este viernes y terminó cayendo por 1-0 ante el 2 de Mayo en juego correspondiente a la fecha 12 del torneo Clausura 2025.

Fue una presentación óptima la del Gallo Norteño bajo el mando de Felipe Giménez; por el contrario, fue una exposición llamativamente pobre la del Aborigen, que en las últimas fechas había demostrado carácter para levantar resultados adversos, lo que este viernes no ocurrió.

Desde el primer tiempo, los locales fueron mucho más claros en su afán ofensivo, pisando el área con peligro siempre que la pelota llegaba a los pies e incluso la cabeza de Sergio Fretes. Guaraní, por su parte, no fue nunca preciso con las pelotas en los pies, con un Agustín Manzur y un Derlis Rodríguez erráticos como todo el resto del sector medio de su equipo.

En la segunda parte, el “2” aprovechó bien su buen juego aéreo. Un centro venido de la izquierda fue conectado de manera precisa por Marcelo Acosta, quien clavó la pelota cerca de un palo del arquero aborigen y, a la postre, le dio la victoria al combinado pedrojuanino.

De esta forma, mientras 2 de Mayo sumó su segunda victoria consecutiva en su campo, y ante dos rivales de fuste (también Olimpia), el puntero del campeonato lo seguirá siendo solamente si Cerro Porteño no gana este sábado contra General Caballero y el miércoles contra Tembetary, en juego de regularización.